Kalgan написав:По поводу циферок ничего не скажу, не знаю. Но, скачанная квитанция с П24 спокойно проверяется на сайте АЦСК минюста на подлинность и подпись банка.
Да, вы правы. Каким-то образом эти pdf проверяются на сайте минюста, хотя они не подписаны тем методом, который Adobe штатно реализовала для таких файлов. То есть сам Adobe Acrobat/Acrobat Reader вообще не считает этот файл подписанным цифровой подписью. Где-то, значит, нашли способ всунуть цифровую подпись в файл (и, похоже, куда и как именно - покрыто тайной). С одной стороны это тоже неплохо. А с другой - означает, что проверить его можно только с помощью тех сервисов, которые умеют работать именно с этим типом подписи. Причём файл нужно передать для проверки этому сервису (а если там секретная информация?) Итого - уже что-то, но всё как всегда.
Kalgan написав:По поводу циферок ничего не скажу, не знаю. Но, скачанная квитанция с П24 спокойно проверяется на сайте АЦСК минюста на подлинность и подпись банка.
Да, вы правы. Каким-то образом эти pdf проверяются на сайте минюста, хотя они не подписаны тем методом, который Adobe штатно реализовала для таких файлов. То есть сам Adobe Acrobat/Acrobat Reader вообще не считает этот файл подписанным цифровой подписью. Где-то, значит, нашли способ всунуть цифровую подпись в файл (и, похоже, куда и как именно - покрыто тайной). С одной стороны это тоже неплохо. А с другой - означает, что проверить его можно только с помощью тех сервисов, которые умеют работать именно с этим типом подписи. Причём файл нужно передать для проверки этому сервису (а если там секретная информация?) Итого - уже что-то, но всё как всегда.
Эцп там в конце добавляется - это штатный метод в нашей стране, pdf имеет другой формат для подписей, но pdf с таким довеском успешно открывается. Штатный метод подразумевает подпись не только pdf, а и ворох других файлов.
Востаннє редагувалось Skiw в Нед 15 вер, 2019 19:14, всього редагувалось 1 раз.