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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8240824182428243
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:37

  Kalgan написав:По поводу циферок ничего не скажу, не знаю. Но, скачанная квитанция с П24 спокойно проверяется на сайте АЦСК минюста на подлинность и подпись банка.

Да, вы правы. Каким-то образом эти pdf проверяются на сайте минюста, хотя они не подписаны тем методом, который Adobe штатно реализовала для таких файлов. То есть сам Adobe Acrobat/Acrobat Reader вообще не считает этот файл подписанным цифровой подписью.
Где-то, значит, нашли способ всунуть цифровую подпись в файл (и, похоже, куда и как именно - покрыто тайной).
С одной стороны это тоже неплохо. А с другой - означает, что проверить его можно только с помощью тех сервисов, которые умеют работать именно с этим типом подписи. Причём файл нужно передать для проверки этому сервису (а если там секретная информация?)
Итого - уже что-то, но всё как всегда.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:51

  M-Audio написав:
  Kalgan написав:По поводу циферок ничего не скажу, не знаю. Но, скачанная квитанция с П24 спокойно проверяется на сайте АЦСК минюста на подлинность и подпись банка.

Да, вы правы. Каким-то образом эти pdf проверяются на сайте минюста, хотя они не подписаны тем методом, который Adobe штатно реализовала для таких файлов. То есть сам Adobe Acrobat/Acrobat Reader вообще не считает этот файл подписанным цифровой подписью.
Где-то, значит, нашли способ всунуть цифровую подпись в файл (и, похоже, куда и как именно - покрыто тайной).
С одной стороны это тоже неплохо. А с другой - означает, что проверить его можно только с помощью тех сервисов, которые умеют работать именно с этим типом подписи. Причём файл нужно передать для проверки этому сервису (а если там секретная информация?)
Итого - уже что-то, но всё как всегда.

Эцп там в конце добавляется - это штатный метод в нашей стране, pdf имеет другой формат для подписей, но pdf с таким довеском успешно открывается. Штатный метод подразумевает подпись не только pdf, а и ворох других файлов.
Востаннє редагувалось Skiw в Нед 15 вер, 2019 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Skiw :D
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:12

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:нашли способ всунуть цифровую подпись в файл (и, похоже, куда и как именно - покрыто тайной).

pdf - відкритий формат даних, ховати там немає де.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:26

Re: Приватбанк

  M-Audio написав:Причём файл нужно передать для проверки этому сервису (а если там секретная информация?)
Итого - уже что-то, но всё как всегда.


ОНЛАЙН СЕРВІС ПЕРЕВІРКИ КВАЛІФІКОВАНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПИСУ
Під час роботи сервісу інформація, що міститься у файлах користувача, оброблюєтся в браузері та не передається на сторону АЦСК
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:27

Kalgan

вы в это верите?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 00:08

  uaprofi написав:Kalgan

вы в это верите?

Не знаєте де у браузері панель розробника, що таке Fiddler, Charles або Wireshark чи вам чисто поговорити?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:48

  klug написав:
  uaprofi написав:Kalgan

вы в это верите?

Не знаєте де у браузері панель розробника, що таке Fiddler, Charles або Wireshark чи вам чисто поговорити?

Даже если вы умеете это всё делать, вы не будете этим заниматься каждый раз.
А бухгалтер конторы по установке, например, охранных сигнализаций этого делать вообще не умеет, он просто проверит платежку на сайте, ведь говорят же, что на сайте надо проверить.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:50

  klug написав:
  uaprofi написав:Kalgan

вы в это верите?

Не знаєте де у браузері панель розробника, що таке Fiddler, Charles або Wireshark чи вам чисто поговорити?

эти все названия на на какието матюки похожи :mrgreen:
но даже это не главное - Вы пробываль гоголь в хостс прописать?
сработало? :mrgreen:
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:32

  M-Audio написав:
  klug написав:
  uaprofi написав:Kalgan

вы в это верите?

Не знаєте де у браузері панель розробника, що таке Fiddler, Charles або Wireshark чи вам чисто поговорити?

Даже если вы умеете это всё делать, вы не будете этим заниматься каждый раз.
А бухгалтер конторы по установке, например, охранных сигнализаций этого делать вообще не умеет, он просто проверит платежку на сайте, ведь говорят же, что на сайте надо проверить.

Про що мова? Якщо бухгалтер перевірить платіжку і це його влаштовує - то це і є головна мета. Вищенаписане було адресовано до невротиків, які бояться, що рахунок-фактура за партію шкарпеток з Китаю через сайт держоргану потрапить напряму до головного конкурента - баби Нюри з 7-ї палатки. Я й написав, як перевірити, локально працює верифікація підпису чи держава змовилася з підступною бабою і таки заливає до себе на сервери усі документи. Проводити цей аудит достатньо при кожному приступі параної, коли спадає шапочка з фольги. Особливо нервовим можна порекомендувати завести штатного спеціаліста з інформаційної безпеки, особливо, якщо крім шкарпеток з Китаю ввозяться ще й олівці.

  uaprofi написав:но даже это не главное - Вы пробываль гоголь в хостс прописать?
сработало?

Прописав Куліша у snort.conf - політ нормальний.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:02

Re: Приватбанк

  klug написав:Особливо нервовим можна порекомендувати завести штатного спеціаліста з інформаційної безпеки, особливо, якщо крім шкарпеток з Китаю ввозяться ще й олівці.


для контроля над этим специалистом - кого завести?

Прописав Куліша у snort.conf - політ нормальний.

это практически как "спеціаліста з інформаційної безпеки" это дополнительное звенно.
К томуже тут нужно быть хотябы таким умным как Вы.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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