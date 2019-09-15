Додано: Нед 15 вер, 2019 18:37

Kalgan написав: По поводу циферок ничего не скажу, не знаю. Но, скачанная квитанция с П24 спокойно проверяется на сайте АЦСК минюста на подлинность и подпись банка.

По поводу циферок ничего не скажу, не знаю. Но, скачанная квитанция с П24 спокойно проверяется на сайте АЦСК минюста на подлинность и подпись банка.

Да, вы правы. Каким-то образом эти pdf проверяются на сайте минюста, хотя они не подписаны тем методом, который Adobe штатно реализовала для таких файлов. То есть сам Adobe Acrobat/Acrobat Reader вообще не считает этот файл подписанным цифровой подписью.Где-то, значит, нашли способ всунуть цифровую подпись в файл (и, похоже, куда и как именно - покрыто тайной).С одной стороны это тоже неплохо. А с другой - означает, что проверить его можно только с помощью тех сервисов, которые умеют работать именно с этим типом подписи. Причём файл нужно передать для проверки этому сервису (а если там секретная информация?)Итого - уже что-то, но всё как всегда.