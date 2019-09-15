Поспілкуватися в чаті сьогодні із спеціалістом - не просто
"Вибачте, виникла непередбачена помилка. Сигнал відправлений фахівцям для вирішення".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2019 12:46
Re: Приватбанк
Поспілкуватися в чаті сьогодні із спеціалістом - не просто
"Вибачте, виникла непередбачена помилка. Сигнал відправлений фахівцям для вирішення".
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