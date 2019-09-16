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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8241824282438244 Додано: Пон 16 вер, 2019 12:46 Re: Приватбанк



"Вибачте, виникла непередбачена помилка. Сигнал відправлений фахівцям для вирішення". Поспілкуватися в чаті сьогодні із спеціалістом - не просто"Вибачте, виникла непередбачена помилка. Сигнал відправлений фахівцям для вирішення". V2 4 Повідомлень: 6217 З нами з: 03.07.09 Подякував: 236 раз. Подякували: 977 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 вер, 2019 19:01 KVV написав: Flamingo написав: Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ! Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!

Я так платив за ГАРЯЧЕ водопостачання - в квитанції теж "за ГВП по о/р... ", але таке відчуття що приват відсилає все гамузом так як на рахунку мого постачальника все зараховано на ОПАЛЕННЯ



А у Вас як ця сума в кабінеті газу відображена? Я так платив за ГАРЯЧЕ водопостачання - в квитанції теж "за ГВП по о/р... ", але таке відчуття що приват відсилає все гамузом так як на рахунку мого постачальника все зараховано на ОПАЛЕННЯА у Вас як ця сума в кабінеті газу відображена?

Простите - только сегодня прочитал Ваше сообщение и то благодаря тому что меня в него "ткнул носом" другом форумчанин (за что ему спасибо). Так вот у меня все ОК. Да и по другому не могло быть. По этой программе ("Моя энергонезависимость") оплата идет совсем на другой текущий счет облгаза. Он указан в платежке привата и в счете облгаза (когда вы формируете сумму для оплаты - генерируется счет). Текущие оплаты - идут на совершенно другой номер текущего счета. Это принципиальное отличие от оплат к примеру услуг водоканала (где есть ХВС+ХВСстоки+ГВСстоки) или тепловых сетей (где есть услуги подогрева воды+отопление) - которые все идут на один и тот же текущий счет и разница только в кодах услуг. В общем у меня (вернее у мамы) с газом все ОК. Простите - только сегодня прочитал Ваше сообщение и то благодаря тому что меня в него "ткнул носом" другом форумчанин (за что ему спасибо). Так вот у меня все ОК. Да и по другому не могло быть. По этой программе ("Моя энергонезависимость") оплата идет совсем на другой текущий счет облгаза. Он указан в платежке привата и в счете облгаза (когда вы формируете сумму для оплаты - генерируется счет). Текущие оплаты - идут на совершенно другой номер текущего счета. Это принципиальное отличие от оплат к примеру услуг водоканала (где есть ХВС+ХВСстоки+ГВСстоки) или тепловых сетей (где есть услуги подогрева воды+отопление) - которые все идут на один и тот же текущий счет и разница только в кодах услуг. В общем у меня (вернее у мамы) с газом все ОК. Flamingo

Повідомлень: 2946 З нами з: 20.03.15 Подякував: 50 раз. Подякували: 604 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8241824282438244 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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