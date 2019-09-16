Поспілкуватися в чаті сьогодні із спеціалістом - не просто
"Вибачте, виникла непередбачена помилка. Сигнал відправлений фахівцям для вирішення".
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Додано: Пон 16 вер, 2019 12:46
Re: Приватбанк
Поспілкуватися в чаті сьогодні із спеціалістом - не просто
"Вибачте, виникла непередбачена помилка. Сигнал відправлений фахівцям для вирішення".
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:01
Простите - только сегодня прочитал Ваше сообщение и то благодаря тому что меня в него "ткнул носом" другом форумчанин (за что ему спасибо). Так вот у меня все ОК. Да и по другому не могло быть. По этой программе ("Моя энергонезависимость") оплата идет совсем на другой текущий счет облгаза. Он указан в платежке привата и в счете облгаза (когда вы формируете сумму для оплаты - генерируется счет). Текущие оплаты - идут на совершенно другой номер текущего счета. Это принципиальное отличие от оплат к примеру услуг водоканала (где есть ХВС+ХВСстоки+ГВСстоки) или тепловых сетей (где есть услуги подогрева воды+отопление) - которые все идут на один и тот же текущий счет и разница только в кодах услуг. В общем у меня (вернее у мамы) с газом все ОК.
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