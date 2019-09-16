Flamingo написав: Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!
Я так платив за ГАРЯЧЕ водопостачання - в квитанції теж "за ГВП по о/р... ", але таке відчуття що приват відсилає все гамузом так як на рахунку мого постачальника все зараховано на ОПАЛЕННЯ
А у Вас як ця сума в кабінеті газу відображена?
Простите - только сегодня прочитал Ваше сообщение и то благодаря тому что меня в него "ткнул носом" другом форумчанин (за что ему спасибо). Так вот у меня все ОК. Да и по другому не могло быть. По этой программе ("Моя энергонезависимость") оплата идет совсем на другой текущий счет облгаза. Он указан в платежке привата и в счете облгаза (когда вы формируете сумму для оплаты - генерируется счет). Текущие оплаты - идут на совершенно другой номер текущего счета. Это принципиальное отличие от оплат к примеру услуг водоканала (где есть ХВС+ХВСстоки+ГВСстоки) или тепловых сетей (где есть услуги подогрева воды+отопление) - которые все идут на один и тот же текущий счет и разница только в кодах услуг. В общем у меня (вернее у мамы) с газом все ОК.
после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. А эту бумагу родственники даже не собирались вообще делать то. Кроме этого есть варианты ?
SILVER_UA написав:после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. Кроме этого есть варианты ?
Невозможно. Надо вступать в права и предоставлять бумаги. Такая процедура. Если банку стало известно о смерти клиента - законных способов обойти блокировку уже нет.
SILVER_UA написав:после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. Кроме этого есть варианты ?
Невозможно. Надо вступать в права и предоставлять бумаги. Такая процедура. Если банку стало известно о смерти клиента - законных способов обойти блокировку уже нет.
а сколько эти деньги могут быть доступны, может они все таки через некоторое время будут оформлять эту бумажку о вступлении в наследство ?
SILVER_UA написав:после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. А эту бумагу родственники даже не собирались вообще делать то. Кроме этого есть варианты ?
Когда то давно такие ситуации на минфине обсуждались. 1)бежать с картой снимать или пр24. 2) звонить коронёру,103 и т.д. А теперь так только как Фламинго говорит.
SILVER_UA написав:после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. Кроме этого есть варианты ?
Невозможно. Надо вступать в права и предоставлять бумаги. Такая процедура. Если банку стало известно о смерти клиента - законных способов обойти блокировку уже нет.
а сколько эти деньги могут быть доступны, может они все таки через некоторое время будут оформлять эту бумажку о вступлении в наследство ?
Средства станут доступны через 6мес после смерти владельца. Для получения грошей нуна таки вступить в наследство, а если наследников несколько, то каждый должен будет прийти самостоятельно за своей долей
SILVER_UA написав:после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. Кроме этого есть варианты ?
Невозможно. Надо вступать в права и предоставлять бумаги. Такая процедура. Если банку стало известно о смерти клиента - законных способов обойти блокировку уже нет.
а сколько эти деньги могут быть доступны, может они все таки через некоторое время будут оформлять эту бумажку о вступлении в наследство ?
Якщо на протязі 6 місяців спадок прийнято то терміну давності немає.
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