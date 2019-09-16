Додано: Пон 16 вер, 2019 19:01

KVV написав: Flamingo написав: Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ! Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!

Я так платив за ГАРЯЧЕ водопостачання - в квитанції теж "за ГВП по о/р... ", але таке відчуття що приват відсилає все гамузом так як на рахунку мого постачальника все зараховано на ОПАЛЕННЯ



А у Вас як ця сума в кабінеті газу відображена? Я так платив за ГАРЯЧЕ водопостачання - в квитанції теж "за ГВП по о/р... ", але таке відчуття що приват відсилає все гамузом так як на рахунку мого постачальника все зараховано на ОПАЛЕННЯА у Вас як ця сума в кабінеті газу відображена?

Простите - только сегодня прочитал Ваше сообщение и то благодаря тому что меня в него "ткнул носом" другом форумчанин (за что ему спасибо). Так вот у меня все ОК. Да и по другому не могло быть. По этой программе ("Моя энергонезависимость") оплата идет совсем на другой текущий счет облгаза. Он указан в платежке привата и в счете облгаза (когда вы формируете сумму для оплаты - генерируется счет). Текущие оплаты - идут на совершенно другой номер текущего счета. Это принципиальное отличие от оплат к примеру услуг водоканала (где есть ХВС+ХВСстоки+ГВСстоки) или тепловых сетей (где есть услуги подогрева воды+отопление) - которые все идут на один и тот же текущий счет и разница только в кодах услуг. В общем у меня (вернее у мамы) с газом все ОК.