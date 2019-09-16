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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8242824382448245>
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:46

Re: Приватбанк

Поспілкуватися в чаті сьогодні із спеціалістом - не просто :(

"Вибачте, виникла непередбачена помилка. Сигнал відправлений фахівцям для вирішення".
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:01

  KVV написав:
  Flamingo написав: Оплатить картой другого банка, где есть кишмиш, естественно можно. СНИМАЮ ШЛЯПУ И АППЛОДИРУЮ СТОЯ!

Я так платив за ГАРЯЧЕ водопостачання - в квитанції теж "за ГВП по о/р... ", але таке відчуття що приват відсилає все гамузом так як на рахунку мого постачальника все зараховано на ОПАЛЕННЯ

А у Вас як ця сума в кабінеті газу відображена?

Простите - только сегодня прочитал Ваше сообщение и то благодаря тому что меня в него "ткнул носом" другом форумчанин (за что ему спасибо). Так вот у меня все ОК. Да и по другому не могло быть. По этой программе ("Моя энергонезависимость") оплата идет совсем на другой текущий счет облгаза. Он указан в платежке привата и в счете облгаза (когда вы формируете сумму для оплаты - генерируется счет). Текущие оплаты - идут на совершенно другой номер текущего счета. Это принципиальное отличие от оплат к примеру услуг водоканала (где есть ХВС+ХВСстоки+ГВСстоки) или тепловых сетей (где есть услуги подогрева воды+отопление) - которые все идут на один и тот же текущий счет и разница только в кодах услуг. В общем у меня (вернее у мамы) с газом все ОК.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:48

снять деньги

после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. А эту бумагу родственники даже не собирались вообще делать то. Кроме этого есть варианты ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:52

  SILVER_UA написав:после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. Кроме этого есть варианты ?

Невозможно. Надо вступать в права и предоставлять бумаги. Такая процедура. Если банку стало известно о смерти клиента - законных способов обойти блокировку уже нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:56

  Flamingo написав:
  SILVER_UA написав:после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. Кроме этого есть варианты ?

Невозможно. Надо вступать в права и предоставлять бумаги. Такая процедура. Если банку стало известно о смерти клиента - законных способов обойти блокировку уже нет.

а сколько эти деньги могут быть доступны, может они все таки через некоторое время будут оформлять эту бумажку о вступлении в наследство ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:06

  SILVER_UA написав:после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. А эту бумагу родственники даже не собирались вообще делать то. Кроме этого есть варианты ?
Когда то давно такие ситуации на минфине обсуждались. 1)бежать с картой снимать или пр24. 2) звонить коронёру,103 и т.д. А теперь так только как Фламинго говорит.
Митяйка
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:09

  SILVER_UA написав:а сколько эти деньги могут быть доступны, может они все таки через некоторое время будут оформлять эту бумажку о вступлении в наследство ?

А як довго вони збираються думати? У них є півроку на набуття права на спадщину (стосується не лише банків). Якщо вони не вкладуться у строк, то усе відійде казино.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:10

  SILVER_UA написав:
  Flamingo написав:
  SILVER_UA написав:после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. Кроме этого есть варианты ?

Невозможно. Надо вступать в права и предоставлять бумаги. Такая процедура. Если банку стало известно о смерти клиента - законных способов обойти блокировку уже нет.

а сколько эти деньги могут быть доступны, может они все таки через некоторое время будут оформлять эту бумажку о вступлении в наследство ?

Средства станут доступны через 6мес после смерти владельца. Для получения грошей нуна таки вступить в наследство, а если наследников несколько, то каждый должен будет прийти самостоятельно за своей долей
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:14

І не схоже, що там дуже дорого, особливо, якщо близькі родичі: https://advokat4you.in.ua/spadshhina-za ... menti/#i-4
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:14

  SILVER_UA написав:
  Flamingo написав:
  SILVER_UA написав:после смерти человека, Приват заблокировал карту. Его родственники спрашивают, можно ли как-то снять пару тысяч гривен, которые зашли до смерти. Приват требует бумажки вхождения в наследство, по их словам ее стоимость почти равна этой сумме. Кроме этого есть варианты ?

Невозможно. Надо вступать в права и предоставлять бумаги. Такая процедура. Если банку стало известно о смерти клиента - законных способов обойти блокировку уже нет.

а сколько эти деньги могут быть доступны, может они все таки через некоторое время будут оформлять эту бумажку о вступлении в наследство ?

Якщо на протязі 6 місяців спадок прийнято то терміну давності немає.
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