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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8242824382448245
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:31

  Andrew75 написав:Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.

Вот эти деньги, о которых я писал в пятницу, 3 шт. по 14999 так никуда не пришли и на отправителя не вернулись. Подскажите, пожалуйста, как откопать какие-нибудь квитанции по этим операциям в Сендманям?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:36

  Andrew75 написав:
  Andrew75 написав:Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.

Вот эти деньги, о которых я писал в пятницу, 3 шт. по 14999 так никуда не пришли и на отправителя не вернулись. Подскажите, пожалуйста, как откопать какие-нибудь квитанции по этим операциям в Сендманям?

Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 8242824382448245
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