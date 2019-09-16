Додано: Пон 16 вер, 2019 21:57

v57 написав: а как банк(и) узнал/узнают о смерти? а как банк(и) узнал/узнают о смерти?

Один идиот, мой бывший работник, оказавшийся наркоманом, взял в 2008 году кредит на телефон в Привате, указал мой номер телефона вместо своего. Уже в 2009 году его печень не выдержала и он отправился на кладбище. И вот мне уже 10 лет звонят и требуют этого Максима, передать этому Максиму, чтобы отдал деньги. Причем это мой финансовый телефон, и в Привате знали, что я не Максим. На мои объяснения, что товарищ давно ласты склеил, похоронен на Западном кладбище, номер участка, ряд такой-то Приват не реагировал, через несколько лет передали коллекторам, короче уже был юбилей - 10 лет как звонят. Я давно уже этим номером практически не пользуюсь, валяется звонилка с СИМ-кой, так посмотрю - за месяц звонили раз 20 плюс 10 СМС-ок в среднем.