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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8242824382448245
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:31

  Andrew75 написав:Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.

Вот эти деньги, о которых я писал в пятницу, 3 шт. по 14999 так никуда не пришли и на отправителя не вернулись. Подскажите, пожалуйста, как откопать какие-нибудь квитанции по этим операциям в Сендманям?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:36

  Andrew75 написав:
  Andrew75 написав:Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.

Вот эти деньги, о которых я писал в пятницу, 3 шт. по 14999 так никуда не пришли и на отправителя не вернулись. Подскажите, пожалуйста, как откопать какие-нибудь квитанции по этим операциям в Сендманям?

Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:28

а как банк(и) узнал/узнают о смерти?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:52

Re: Приватбанк

Может из пенсионного фонда?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:57

  v57 написав:а как банк(и) узнал/узнают о смерти?


Один идиот, мой бывший работник, оказавшийся наркоманом, взял в 2008 году кредит на телефон в Привате, указал мой номер телефона вместо своего. Уже в 2009 году его печень не выдержала и он отправился на кладбище. И вот мне уже 10 лет звонят и требуют этого Максима, передать этому Максиму, чтобы отдал деньги. Причем это мой финансовый телефон, и в Привате знали, что я не Максим. На мои объяснения, что товарищ давно ласты склеил, похоронен на Западном кладбище, номер участка, ряд такой-то Приват не реагировал, через несколько лет передали коллекторам, короче уже был юбилей - 10 лет как звонят. Я давно уже этим номером практически не пользуюсь, валяется звонилка с СИМ-кой, так посмотрю - за месяц звонили раз 20 плюс 10 СМС-ок в среднем.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 22:14

нда
как-то избирательно узнают
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 01:05

  Flamingo написав:...но тут вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо - там на выбор 3 опции разных оплат, в т.ч. отдельный пункт по программе "моя энергетическая независмость".

Оффтоп, но очень важный про эту программу.
Если цена будет ниже оплаченной в 4996,28 м3 (а она УЖЕ ниже на 226 грн - 4679,88) - потребители будут платить по меньшей цене... это вроде бы хорошо... вот только это не так ибо оплачивать придется за новый газ, то есть всю полную цену в то время как выкупленный объем уменьшаться не будет!
А что с ним делать в конце сезона и что за перерасчет будет - тот еще вопрос, судя по хитроумному разделению газа Нафтогазом...

Я сразу понял, что все не чисто, когда вместо сентябрьской цены населению предлагают закупать по завышенной на пару сот гривен.
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