Вот эти деньги, о которых я писал в пятницу, 3 шт. по 14999 так никуда не пришли и на отправителя не вернулись. Подскажите, пожалуйста, как откопать какие-нибудь квитанции по этим операциям в Сендманям?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 20:31
Вот эти деньги, о которых я писал в пятницу, 3 шт. по 14999 так никуда не пришли и на отправителя не вернулись. Подскажите, пожалуйста, как откопать какие-нибудь квитанции по этим операциям в Сендманям?
Додано: Пон 16 вер, 2019 20:36
Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:52
Re: Приватбанк
Может из пенсионного фонда?
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:57
Один идиот, мой бывший работник, оказавшийся наркоманом, взял в 2008 году кредит на телефон в Привате, указал мой номер телефона вместо своего. Уже в 2009 году его печень не выдержала и он отправился на кладбище. И вот мне уже 10 лет звонят и требуют этого Максима, передать этому Максиму, чтобы отдал деньги. Причем это мой финансовый телефон, и в Привате знали, что я не Максим. На мои объяснения, что товарищ давно ласты склеил, похоронен на Западном кладбище, номер участка, ряд такой-то Приват не реагировал, через несколько лет передали коллекторам, короче уже был юбилей - 10 лет как звонят. Я давно уже этим номером практически не пользуюсь, валяется звонилка с СИМ-кой, так посмотрю - за месяц звонили раз 20 плюс 10 СМС-ок в среднем.
Додано: Вів 17 вер, 2019 01:05
Оффтоп, но очень важный про эту программу.
Если цена будет ниже оплаченной в 4996,28 м3 (а она УЖЕ ниже на 226 грн - 4679,88) - потребители будут платить по меньшей цене... это вроде бы хорошо... вот только это не так ибо оплачивать придется за новый газ, то есть всю полную цену в то время как выкупленный объем уменьшаться не будет!
А что с ним делать в конце сезона и что за перерасчет будет - тот еще вопрос, судя по хитроумному разделению газа Нафтогазом...
Я сразу понял, что все не чисто, когда вместо сентябрьской цены населению предлагают закупать по завышенной на пару сот гривен.
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:42
Re: Приватбанк
Доброе утро. Уважаемые бывалые клиенты Привата помогите с вопросами по виртуальной интернет-карте:
1.Какую лучше карту открыть Виза или Мастеркард,если валюта гривна.
2.Пополнение этой карты возможно БЕЗ комиссии? Если да,то это касса или терминал,или и то и другое. Пополнять по номеру карты? Зачисление онлайн?
3.Оплачивать этой картой я могу также БЕЗ комиссии в онлайн магазинах? А открыть или пополнить депозит я смогу с этой карты?
Спасибо всем ответившим.
Додано: Вів 17 вер, 2019 08:56
салют!
1 я за МС для
2 да,да,да все как у УНИ
3 все как у УНИ ток не пластик
нема за шо
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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