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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:44
clientage написав: Andrew75 написав: Andrew75 написав:
Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.
Вот эти деньги, о которых я писал в пятницу, 3 шт. по 14999 так никуда не пришли и на отправителя не вернулись. Подскажите, пожалуйста, как откопать какие-нибудь квитанции по этим операциям в Сендманям?
Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций
Когда-то, помню, там была история. А сейчас захожу, там только привязанные карты. Где именно смотреть?
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:36
v57 написав:
а как банк(и) узнал/узнают о смерти?
от наследников
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:50
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Уважаемые бывалые клиенты Привата помогите с вопросами по виртуальной интернет-карте:
1.Какую лучше карту открыть Виза или Мастеркард,если валюта гривна.
2.Пополнение этой карты возможно БЕЗ комиссии? Если да,то это касса или терминал,или и то и другое. Пополнять по номеру карты? Зачисление онлайн?
3.Оплачивать этой картой я могу также БЕЗ комиссии в онлайн магазинах? А открыть или пополнить депозит я смогу с этой карты?
Спасибо всем ответившим.
Голосую за Мастер, бо в 99 випадках зі 100 матимете кращий курс конвертації при оплаті в закордонних магазинах. Не набагато кращій, проте цікавіший.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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