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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2019 09:44
clientage написав: Andrew75 написав: Andrew75 написав:
Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.
Вот эти деньги, о которых я писал в пятницу, 3 шт. по 14999 так никуда не пришли и на отправителя не вернулись. Подскажите, пожалуйста, как откопать какие-нибудь квитанции по этим операциям в Сендманям?
Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций
Когда-то, помню, там была история. А сейчас захожу, там только привязанные карты. Где именно смотреть?
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:36
v57 написав:
а как банк(и) узнал/узнают о смерти?
от наследников
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