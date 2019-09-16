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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8243824482458246
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:44

  clientage написав:
  Andrew75 написав:
  Andrew75 написав:Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.

Вот эти деньги, о которых я писал в пятницу, 3 шт. по 14999 так никуда не пришли и на отправителя не вернулись. Подскажите, пожалуйста, как откопать какие-нибудь квитанции по этим операциям в Сендманям?

Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций

Когда-то, помню, там была история. А сейчас захожу, там только привязанные карты. Где именно смотреть?
Andrew75
 
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  v57 написав:а как банк(и) узнал/узнают о смерти?

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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:50

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Уважаемые бывалые клиенты Привата помогите с вопросами по виртуальной интернет-карте:
1.Какую лучше карту открыть Виза или Мастеркард,если валюта гривна.
2.Пополнение этой карты возможно БЕЗ комиссии? Если да,то это касса или терминал,или и то и другое. Пополнять по номеру карты? Зачисление онлайн?
3.Оплачивать этой картой я могу также БЕЗ комиссии в онлайн магазинах? А открыть или пополнить депозит я смогу с этой карты?
Спасибо всем ответившим.

Голосую за Мастер, бо в 99 випадках зі 100 матимете кращий курс конвертації при оплаті в закордонних магазинах. Не набагато кращій, проте цікавіший.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:22

  Slx написав:
  Flamingo написав:...но тут вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо - там на выбор 3 опции разных оплат, в т.ч. отдельный пункт по программе "моя энергетическая независмость".

Оффтоп, но очень важный про эту программу.
Если цена будет ниже оплаченной в 4996,28 м3 (а она УЖЕ ниже на 226 грн - 4679,88) - потребители будут платить по меньшей цене... это вроде бы хорошо... вот только это не так ибо оплачивать придется за новый газ, то есть всю полную цену в то время как выкупленный объем уменьшаться не будет!
А что с ним делать в конце сезона и что за перерасчет будет - тот еще вопрос, судя по хитроумному разделению газа Нафтогазом...
Я сразу понял, что все не чисто, когда вместо сентябрьской цены населению предлагают закупать по завышенной на пару сот гривен.


Антимонопольний:
За результатами проведеного Антимонопольним комітетом аналізу встановлено, що інформація, розміщена на сайті газопостачальної компанії «Нафтогаз України» щодо продукту «Газовий запас» в рамках акції «Твоя енергонезалежність», не містить повних та точних умов Додаткової угоди, яку має підписати споживач. А відповідно до цієї угоди:
- споживач, сплачуючи постачальникові кошти з розрахунку замовлених обсягів природного газу за ціною, визначеною в цій угоді, набуває право отримати ці обсяги в період з 1 жовтня 2019 до 31 березня 2020 року виключно у випадку, якщо діючі на момент постачання ціни будуть вищими, ніж ціна, за якою було здійснено передоплату; http://www.amc.gov.ua/amku/control/main ... cle/151765


Ще і багато хто з споживачів не враховує видатки на транспортування, а це ще зараз 1,15 грн.
Хоча в світлі росту цін на нафту, може бути ріст цін на газ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:42

  Andrew75 написав:
  clientage написав:Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций

Когда-то, помню, там была история. А сейчас захожу, там только привязанные карты. Где именно смотреть?

На самой гл. странице Ликпея шото все криво работает
Но там ниже есть ссылочки
Попробуйте, я с 3го раза таки зашел именно в кабинет, после входа на Воллет :)
https://www.liqpay.ua/ru/adminpersonal/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:09

  clientage написав:На самой гл. странице Ликпея шото все криво работает
Но там ниже есть ссылочки
Попробуйте, я с 3го раза таки зашел именно в кабинет, после входа на Воллет :)
https://www.liqpay.ua/ru/adminpersonal/

После того, как в Sendmoney отказались от подтверждения платежа телефонным звонком - в историю liqpay перестали попадать оплаты карточками других банков.

Andrew75, попробуйте написать в чат поддержки liqpay.
Imp_666
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:22

Re: Приватбанк

  Imp_666 написав:После того, как в Sendmoney отказались от подтверждения платежа телефонным звонком - в историю liqpay перестали попадать оплаты карточками других банков.

ну у меня вот приходы через Сендмани видны, а через чужие зарегиные карты в П24 -- нет
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:44

  clientage написав:
  Andrew75 написав:
  clientage написав:Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций

Когда-то, помню, там была история. А сейчас захожу, там только привязанные карты. Где именно смотреть?

На самой гл. странице Ликпея шото все криво работает
Но там ниже есть ссылочки
Попробуйте, я с 3го раза таки зашел именно в кабинет, после входа на Воллет :)
https://www.liqpay.ua/ru/adminpersonal/

Спасибо. По этой ссылке зашёл.
Вижу там 3 возврата. Только деньги не вернулись на отправителя.
Теперь как бы эти деньги получить хоть куда-нибудь? Колцентр, как обычно, рассказывает про 3 банковских дня.
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:04

Re: Приватбанк

Приват,вдруге за тиждень зменшує ліміт (вперше з 50к.до 6к.з копійками...постійно залишає залишок в нуль)....картка доволі активно юзалась... постійно в грейсі...чим керуються?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:36

  t-step написав:Приват,вдруге за тиждень зменшує ліміт (вперше з 50к.до 6к.з копійками...постійно залишає залишок в нуль)....картка доволі активно юзалась... постійно в грейсі...чим керуються?

деньги у них кончилися -- баста, карапузики 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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