Andrew75 написав:Деньги с других банков манисендом уходят, а до Привата не доходят. Теперь не известно, что с этими деньгами и как их куда-то обратно получить.
Вот эти деньги, о которых я писал в пятницу, 3 шт. по 14999 так никуда не пришли и на отправителя не вернулись. Подскажите, пожалуйста, как откопать какие-нибудь квитанции по этим операциям в Сендманям?
Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций
Когда-то, помню, там была история. А сейчас захожу, там только привязанные карты. Где именно смотреть?
_PORT_UA написав:Доброе утро. Уважаемые бывалые клиенты Привата помогите с вопросами по виртуальной интернет-карте: 1.Какую лучше карту открыть Виза или Мастеркард,если валюта гривна. 2.Пополнение этой карты возможно БЕЗ комиссии? Если да,то это касса или терминал,или и то и другое. Пополнять по номеру карты? Зачисление онлайн? 3.Оплачивать этой картой я могу также БЕЗ комиссии в онлайн магазинах? А открыть или пополнить депозит я смогу с этой карты? Спасибо всем ответившим.
Голосую за Мастер, бо в 99 випадках зі 100 матимете кращий курс конвертації при оплаті в закордонних магазинах. Не набагато кращій, проте цікавіший.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Flamingo написав:...но тут вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо - там на выбор 3 опции разных оплат, в т.ч. отдельный пункт по программе "моя энергетическая независмость".
Оффтоп, но очень важный про эту программу. Если цена будет ниже оплаченной в 4996,28 м3 (а она УЖЕ ниже на 226 грн - 4679,88) - потребители будут платить по меньшей цене... это вроде бы хорошо... вот только это не так ибо оплачивать придется за новый газ, то есть всю полную цену в то время как выкупленный объем уменьшаться не будет! А что с ним делать в конце сезона и что за перерасчет будет - тот еще вопрос, судя по хитроумному разделению газа Нафтогазом... Я сразу понял, что все не чисто, когда вместо сентябрьской цены населению предлагают закупать по завышенной на пару сот гривен.
Антимонопольний:
За результатами проведеного Антимонопольним комітетом аналізу встановлено, що інформація, розміщена на сайті газопостачальної компанії «Нафтогаз України» щодо продукту «Газовий запас» в рамках акції «Твоя енергонезалежність», не містить повних та точних умов Додаткової угоди, яку має підписати споживач. А відповідно до цієї угоди: - споживач, сплачуючи постачальникові кошти з розрахунку замовлених обсягів природного газу за ціною, визначеною в цій угоді, набуває право отримати ці обсяги в період з 1 жовтня 2019 до 31 березня 2020 року виключно у випадку, якщо діючі на момент постачання ціни будуть вищими, ніж ціна, за якою було здійснено передоплату; http://www.amc.gov.ua/amku/control/main ... cle/151765
Ще і багато хто з споживачів не враховує видатки на транспортування, а це ще зараз 1,15 грн. Хоча в світлі росту цін на нафту, може бути ріст цін на газ.
clientage написав:На самой гл. странице Ликпея шото все криво работает Но там ниже есть ссылочки Попробуйте, я с 3го раза таки зашел именно в кабинет, после входа на Воллет https://www.liqpay.ua/ru/adminpersonal/
После того, как в Sendmoney отказались от подтверждения платежа телефонным звонком - в историю liqpay перестали попадать оплаты карточками других банков.
Andrew75, попробуйте написать в чат поддержки liqpay.
Спасибо. По этой ссылке зашёл. Вижу там 3 возврата. Только деньги не вернулись на отправителя. Теперь как бы эти деньги получить хоть куда-нибудь? Колцентр, как обычно, рассказывает про 3 банковских дня.