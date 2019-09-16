Slx написав:

Flamingo написав: ...но тут вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо - там на выбор 3 опции разных оплат, в т.ч. отдельный пункт по программе "моя энергетическая независмость". ...но тут вспомнил по Приват. Грузанул бету нового сайта без идентификации - там ввел ЕДРОПОУ облгазсбыта и о чудо - там на выбор 3 опции разных оплат, в т.ч. отдельный пункт по программе "моя энергетическая независмость".

Оффтоп, но очень важный про эту программу.Если цена будет ниже оплаченной в 4996,28 м3 (а она УЖЕ ниже на 226 грн - 4679,88) - потребители будут платить по меньшей цене... этохорошо... вот только это не так ибо оплачивать придется загаз, то есть всю полную цену в то время как выкупленный объем уменьшаться не будет!А что с ним делать в конце сезона и что за перерасчет будет - тот еще вопрос, судя по хитроумному разделению газа Нафтогазом...Я сразу понял, что все не чисто, когда вместо сентябрьской цены населению предлагают закупать по завышенной на пару сот гривен.