А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 вер, 2019 16:15
А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 17 вер, 2019 16:56
У світлі зменшення облікової ставки НБУ та ставок по депозитах у найближчій перспективі на який термін зараз вигідніше оформлювати "Стандарт безподатковий" - на 6 міс. зі ставкою 15% чи на 3 міс. під 16%, але невідомо з якою ставкою буде пролонгація на наступний термін?
Додано: Вів 17 вер, 2019 17:26
Щось не може бути така ціна бо фінальна ціна без транспортування і розподілу всього з ПДВ 5,99554.
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