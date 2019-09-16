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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8244824582468247
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:15

  t-step написав:Приват,вдруге за тиждень зменшує ліміт (вперше з 50к.до 6к.з копійками...постійно залишає залишок в нуль)....картка доволі активно юзалась... постійно в грейсі...чим керуються?

А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:56

У світлі зменшення облікової ставки НБУ та ставок по депозитах у найближчій перспективі на який термін зараз вигідніше оформлювати "Стандарт безподатковий" - на 6 міс. зі ставкою 15% чи на 3 міс. під 16%, але невідомо з якою ставкою буде пролонгація на наступний термін?
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:26

  Ой+ написав:Ще і багато хто з споживачів не враховує видатки на транспортування, а це ще зараз 1,15 грн.
Хоча в світлі росту цін на нафту, може бути ріст цін на газ.

Щось не може бути така ціна бо фінальна ціна без транспортування і розподілу всього з ПДВ 5,99554.
Яка ще гривня?
Slx
 
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  #<1 ... 8244824582468247
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