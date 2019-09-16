А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 16:15
А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 17 вер, 2019 16:56
У світлі зменшення облікової ставки НБУ та ставок по депозитах у найближчій перспективі на який термін зараз вигідніше оформлювати "Стандарт безподатковий" - на 6 міс. зі ставкою 15% чи на 3 міс. під 16%, але невідомо з якою ставкою буде пролонгація на наступний термін?
Додано: Вів 17 вер, 2019 17:26
Щось не може бути така ціна бо фінальна ціна без транспортування і розподілу всього з ПДВ 5,99554.
Додано: Вів 17 вер, 2019 18:33
Re: Приватбанк
готуться до приходу великого і безкрайнього ІВК
+50грн !
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Додано: Вів 17 вер, 2019 18:51
Re: Приватбанк
На 2х рядом стоящих компах с одним хромом и расширениями захожу на некст
На одном он открывается и работает, на другом открывается главная страница пб.. что за? Пару недель назад там же открывался некст
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Додано: Вів 17 вер, 2019 19:04
Вот поэтому лучше открывать в другом банке под нормальный проц и длинный срок. Например в КИБе сейчас 18,5 на полтора года. На пол суммы застолбить сейчас ,а вторую половину попозже пополнить можно будет. Та ещё планшет можно выиграть .И его продать потом,а значит доход станет ещё выше.
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:07
А у меня теперь (после того масштабного зависа) и нехт не открывается , а только старая версия привата ,а на втором тоже гл.страница.
Видать покращення .
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Вів 17 вер, 2019 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:08
Re: Приватбанк
Так,під Депо до 50к...але ще до Депо мав 20к за "просто так"...
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:59
Re: Приватбанк
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