RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8245824682478248>
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:15

  t-step написав:Приват,вдруге за тиждень зменшує ліміт (вперше з 50к.до 6к.з копійками...постійно залишає залишок в нуль)....картка доволі активно юзалась... постійно в грейсі...чим керуються?

А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1803
З нами з: 18.05.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:56

У світлі зменшення облікової ставки НБУ та ставок по депозитах у найближчій перспективі на який термін зараз вигідніше оформлювати "Стандарт безподатковий" - на 6 міс. зі ставкою 15% чи на 3 міс. під 16%, але невідомо з якою ставкою буде пролонгація на наступний термін?
Sanio
 
Повідомлень: 845
З нами з: 03.09.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 17:26

  Ой+ написав:Ще і багато хто з споживачів не враховує видатки на транспортування, а це ще зараз 1,15 грн.
Хоча в світлі росту цін на нафту, може бути ріст цін на газ.

Щось не може бути така ціна бо фінальна ціна без транспортування і розподілу всього з ПДВ 5,99554.
Яка ще гривня?
Slx
 
Повідомлень: 140
З нами з: 23.07.18
Подякував: 48 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:33

Re: Приватбанк

  clientage написав:деньги у них кончилися -- баста, карапузики

готуться до приходу великого і безкрайнього ІВК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5938
З нами з: 01.06.14
Подякував: 192 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 18:51

Re: Приватбанк

На 2х рядом стоящих компах с одним хромом и расширениями захожу на некст
На одном он открывается и работает, на другом открывается главная страница пб.. что за? Пару недель назад там же открывался некст
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 559
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:04

  Sanio написав:У світлі зменшення облікової ставки НБУ та ставок по депозитах ......... але невідомо з якою ставкою буде пролонгація на наступний термін?
Вот поэтому лучше открывать в другом банке под нормальный проц и длинный срок. Например в КИБе сейчас 18,5 на полтора года. На пол суммы застолбить сейчас ,а вторую половину попозже пополнить можно будет. Та ещё планшет можно выиграть .И его продать потом,а значит доход станет ещё выше. :mrgreen:
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 465
З нами з: 29.11.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:07

  Alex_ki написав:На 2х рядом стоящих компах с одним хромом и расширениями захожу на некст
На одном он открывается и работает, на другом открывается главная страница пб.. что за? Пару недель назад там же открывался некст
А у меня теперь (после того масштабного зависа) и нехт не открывается , а только старая версия привата ,а на втором тоже гл.страница.
Видать покращення .
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Вів 17 вер, 2019 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 465
З нами з: 29.11.16
Подякував: 234 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:08

Re: Приватбанк

Фантом написав:
  t-step написав:Приват,вдруге за тиждень зменшує ліміт (вперше з 50к.до 6к.з копійками...постійно залишає залишок в нуль)....картка доволі активно юзалась... постійно в грейсі...чим керуються?

А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.
Так,під Депо до 50к...але ще до Депо мав 20к за "просто так"...
t-step
 
Повідомлень: 602
З нами з: 23.04.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:59

Re: Приватбанк

  Фантом написав:А Вы случайно эти 50к не под депозит получали?

А как кредитный лимит привязывался к депо? или это была разовая акция для избранных?
rudnitep
 
Повідомлень: 145
З нами з: 16.11.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:23

Re: Приватбанк

  Slx написав:Щось не може бути така ціна бо фінальна ціна без транспортування і розподілу всього з ПДВ 5,99554.
Яка ще гривня?


Гривня українська
Ось з платіжки:
Нараховано за серпень Об’єм Ціна/тариф Вартість
у тому числі: 20.79 м3 х 6.76821 грн/м3 = 140.71109 грн
Природний газ (отримує НАК "Нафтогаз України") 20.79 м3 х 5.58425 грн/м3 = 116.09662 грн
Торгова націнка (отримує ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗЗБУТ" )
20.79 м3 х 0.13961 грн/м3 = 2.90249 грн
Транспортування (отримує АТ "Укртрансгаз") 20.79 м3 х 0.18863 грн/м3 = 3.92162 грн
Розподіл (отримує АТ "Івано-Франківськгаз") 20.79 м3 х 0.85572 грн/м3 = 17.79042 грн

0,14+0,19+0,86=1,19 грн/м3 до ціни нафтогазу
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2784
З нами з: 19.04.12
Подякував: 34 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8245824682478248>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.