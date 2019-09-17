У світлі зменшення облікової ставки НБУ та ставок по депозитах у найближчій перспективі на який термін зараз вигідніше оформлювати "Стандарт безподатковий" - на 6 міс. зі ставкою 15% чи на 3 міс. під 16%, але невідомо з якою ставкою буде пролонгація на наступний термін?
На 2х рядом стоящих компах с одним хромом и расширениями захожу на некст На одном он открывается и работает, на другом открывается главная страница пб.. что за? Пару недель назад там же открывался некст
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Sanio написав:У світлі зменшення облікової ставки НБУ та ставок по депозитах ......... але невідомо з якою ставкою буде пролонгація на наступний термін?
Вот поэтому лучше открывать в другом банке под нормальный проц и длинный срок. Например в КИБе сейчас 18,5 на полтора года. На пол суммы застолбить сейчас ,а вторую половину попозже пополнить можно будет. Та ещё планшет можно выиграть .И его продать потом,а значит доход станет ещё выше.
Alex_ki написав:На 2х рядом стоящих компах с одним хромом и расширениями захожу на некст На одном он открывается и работает, на другом открывается главная страница пб.. что за? Пару недель назад там же открывался некст
А у меня теперь (после того масштабного зависа) и нехт не открывается , а только старая версия привата ,а на втором тоже гл.страница. Видать покращення .
Востаннє редагувалось Дядя Дима в Вів 17 вер, 2019 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Slx написав:Щось не може бути така ціна бо фінальна ціна без транспортування і розподілу всього з ПДВ 5,99554. Яка ще гривня?
Гривня українська Ось з платіжки:
Нараховано за серпень Об’єм Ціна/тариф Вартість у тому числі: 20.79 м3 х 6.76821 грн/м3 = 140.71109 грн Природний газ (отримує НАК "Нафтогаз України") 20.79 м3 х 5.58425 грн/м3 = 116.09662 грн Торгова націнка (отримує ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗЗБУТ" ) 20.79 м3 х 0.13961 грн/м3 = 2.90249 грн Транспортування (отримує АТ "Укртрансгаз") 20.79 м3 х 0.18863 грн/м3 = 3.92162 грн Розподіл (отримує АТ "Івано-Франківськгаз") 20.79 м3 х 0.85572 грн/м3 = 17.79042 грн