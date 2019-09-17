RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8245824682478248
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:27

Мои версии урезания лимитов:
1. Подготовка к выстрелу (ценовому, курсовому) урезанием ликвидности на руках у пересичных. См. рис. Кстати. То, что новые гривны очень напоминают обычные копейки того же номинала - никого не наталкивает на мысли?
2. Просто общее "таргетирование инфляции"
3. Готовятся что-то делать с приватом. Необязательно возвращать Бене - может разделить на несколько частей (физики-ритейл, юрики-эквайринги, бенины долги). И чтоб народ не вздумал немного насвинорылить кредитных лимитов и не отдавать - превентивно их обрезал

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9311
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6250 раз.
Подякували: 2500 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:57

  Вкладчик1234 написав:То, что новые гривны очень напоминают обычные копейки того же номинала - никого не наталкивает на мысли?

А кольором алюміній нагадують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3536
З нами з: 18.08.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8245824682478248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.