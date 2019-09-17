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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8245824682478248
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:27

Мои версии урезания лимитов:
1. Подготовка к выстрелу (ценовому, курсовому) урезанием ликвидности на руках у пересичных. См. рис. Кстати. То, что новые гривны очень напоминают обычные копейки того же номинала - никого не наталкивает на мысли?
2. Просто общее "таргетирование инфляции"
3. Готовятся что-то делать с приватом. Необязательно возвращать Бене - может разделить на несколько частей (физики-ритейл, юрики-эквайринги, бенины долги). И чтоб народ не вздумал немного насвинорылить кредитных лимитов и не отдавать - превентивно их обрезал

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:57

  Вкладчик1234 написав:То, что новые гривны очень напоминают обычные копейки того же номинала - никого не наталкивает на мысли?

А кольором алюміній нагадують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:42

  Ой+ написав:Гривня українська
Ось з платіжки: 0,14+0,19+0,86=1,19 грн/м3 до ціни нафтогазу

Ага... Ціна по "акції" Газовий запас дорожчий не просто на >200 грн, а набагато більше (можливо 6874,78 для Києва в підсумку при нинішній ціні в 6166,77 і вересневою ціною в 5970,08).
Маржа 2,5% облгазів у вказану ними ціну входить, а ось тарифи за Транспортування і Розподіл - ні. При чому якщо ціна за Розподіл виглядатиме меленькою порівняно із цінами інших облгазів - не спішіть радіти адже ціна за Транспортування може (і буде) відрізнятися в протилежну сторону.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:56

  Фантом написав:
  t-step написав:Приват,вдруге за тиждень зменшує ліміт (вперше з 50к.до 6к.з копійками...постійно залишає залишок в нуль)....картка доволі активно юзалась... постійно в грейсі...чим керуються?

А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.


был лимит 30 к.
примат обнулил.
в этот же день подал через п24 новую заявку на 30 к лимит.
дали 15 к.

де*** б-ть
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