1. Подготовка к выстрелу (ценовому, курсовому) урезанием ликвидности на руках у пересичных. См. рис. Кстати. То, что новые гривны очень напоминают обычные копейки того же номинала - никого не наталкивает на мысли?
2. Просто общее "таргетирование инфляции"
3. Готовятся что-то делать с приватом. Необязательно возвращать Бене - может разделить на несколько частей (физики-ритейл, юрики-эквайринги, бенины долги). И чтоб народ не вздумал немного насвинорылить кредитных лимитов и не отдавать - превентивно их обрезал