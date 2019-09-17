Мои версии урезания лимитов: 1. Подготовка к выстрелу (ценовому, курсовому) урезанием ликвидности на руках у пересичных. См. рис. Кстати. То, что новые гривны очень напоминают обычные копейки того же номинала - никого не наталкивает на мысли? 2. Просто общее "таргетирование инфляции" 3. Готовятся что-то делать с приватом. Необязательно возвращать Бене - может разделить на несколько частей (физики-ритейл, юрики-эквайринги, бенины долги). И чтоб народ не вздумал немного насвинорылить кредитных лимитов и не отдавать - превентивно их обрезал
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Ой+ написав:Гривня українська Ось з платіжки: 0,14+0,19+0,86=1,19 грн/м3 до ціни нафтогазу
Ага... Ціна по "акції" Газовий запас дорожчий не просто на >200 грн, а набагато більше (можливо 6874,78 для Києва в підсумку при нинішній ціні в 6166,77 і вересневою ціною в 5970,08). Маржа 2,5% облгазів у вказану ними ціну входить, а ось тарифи за Транспортування і Розподіл - ні. При чому якщо ціна за Розподіл виглядатиме меленькою порівняно із цінами інших облгазів - не спішіть радіти адже ціна за Транспортування може (і буде) відрізнятися в протилежну сторону.
уже лет 5-6 как бомж голда которую впаривали сначала за 500 грн в год, потом за 250 грн в год, потом за 20 грн в месяц. Каждый раз на предложение этой бомжголды отвечал отказом(около года предлагали). Потом позвонили и говорят возьмите уже бесплатно )) До голдкарты был лимит 30 тыс., после получения голд стал лимит 50 тыс. Клиент привата лет 12 если не больше, лимит не уменьшают. Картой не особо активно пользуюсь. Ну срезали вам лимит, напишите в чат банка пусть подскажут в чем причина. Или откройте карту в другом банке. P.S. мне идеябанк морочил голову с лимитами. послал подальше, закрыл карту и вся проблема.