RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8245824682478248
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:27

Мои версии урезания лимитов:
1. Подготовка к выстрелу (ценовому, курсовому) урезанием ликвидности на руках у пересичных. См. рис. Кстати. То, что новые гривны очень напоминают обычные копейки того же номинала - никого не наталкивает на мысли?
2. Просто общее "таргетирование инфляции"
3. Готовятся что-то делать с приватом. Необязательно возвращать Бене - может разделить на несколько частей (физики-ритейл, юрики-эквайринги, бенины долги). И чтоб народ не вздумал немного насвинорылить кредитных лимитов и не отдавать - превентивно их обрезал

Зображення
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9311
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6250 раз.
Подякували: 2501 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 20:57

  Вкладчик1234 написав:То, что новые гривны очень напоминают обычные копейки того же номинала - никого не наталкивает на мысли?

А кольором алюміній нагадують.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3536
З нами з: 18.08.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:42

  Ой+ написав:Гривня українська
Ось з платіжки: 0,14+0,19+0,86=1,19 грн/м3 до ціни нафтогазу

Ага... Ціна по "акції" Газовий запас дорожчий не просто на >200 грн, а набагато більше (можливо 6874,78 для Києва в підсумку при нинішній ціні в 6166,77 і вересневою ціною в 5970,08).
Маржа 2,5% облгазів у вказану ними ціну входить, а ось тарифи за Транспортування і Розподіл - ні. При чому якщо ціна за Розподіл виглядатиме меленькою порівняно із цінами інших облгазів - не спішіть радіти адже ціна за Транспортування може (і буде) відрізнятися в протилежну сторону.
Slx
 
Повідомлень: 141
З нами з: 23.07.18
Подякував: 48 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:56

  Фантом написав:
  t-step написав:Приват,вдруге за тиждень зменшує ліміт (вперше з 50к.до 6к.з копійками...постійно залишає залишок в нуль)....картка доволі активно юзалась... постійно в грейсі...чим керуються?

А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.


был лимит 30 к.
примат обнулил.
в этот же день подал через п24 новую заявку на 30 к лимит.
дали 15 к.

де*** б-ть
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36505
З нами з: 06.08.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 5807 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:51

Re: Приватбанк

уже лет 5-6 как бомж голда которую впаривали сначала за 500 грн в год, потом за 250 грн в год, потом за 20 грн в месяц. Каждый раз на предложение этой бомжголды отвечал отказом(около года предлагали). Потом позвонили и говорят возьмите уже бесплатно ))
До голдкарты был лимит 30 тыс., после получения голд стал лимит 50 тыс.
Клиент привата лет 12 если не больше, лимит не уменьшают. Картой не особо активно пользуюсь.
Ну срезали вам лимит, напишите в чат банка пусть подскажут в чем причина. Или откройте карту в другом банке.
P.S. мне идеябанк морочил голову с лимитами. послал подальше, закрыл карту и вся проблема.
omni
 
Повідомлень: 23
З нами з: 26.07.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:52

Re: Приватбанк

Добрый день.
Как из приват24 удалить карту другого банка?
isen
 
Повідомлень: 429
З нами з: 21.12.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:56

  omni написав:Ну срезали вам лимит, напишите в чат банка пусть подскажут в чем причина. Или откройте карту в другом банке.

Каждая банка прекрасна по-своему.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:02

  isen написав:Добрый день.
Как из приват24 удалить карту другого банка?

Через чат
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29185
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2335 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 8245824682478248
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, bor, iurii44, rudnitep, WachtAmRhein і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (654)
18.09.2019 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.