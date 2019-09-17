Додано: Сер 18 вер, 2019 08:51

уже лет 5-6 как бомж голда которую впаривали сначала за 500 грн в год, потом за 250 грн в год, потом за 20 грн в месяц. Каждый раз на предложение этой бомжголды отвечал отказом(около года предлагали). Потом позвонили и говорят возьмите уже бесплатно ))

До голдкарты был лимит 30 тыс., после получения голд стал лимит 50 тыс.

Клиент привата лет 12 если не больше, лимит не уменьшают. Картой не особо активно пользуюсь.

Ну срезали вам лимит, напишите в чат банка пусть подскажут в чем причина. Или откройте карту в другом банке.

P.S. мне идеябанк морочил голову с лимитами. послал подальше, закрыл карту и вся проблема.