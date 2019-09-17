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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8246824782488249
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:57

Re: Приватбанк

А як Приват прямий переказ на Iban реквізити приймає, звичайний поточний і картковий?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:03

  Фантом написав:А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.

Это да. Наличие депозитов увеличивает шанс поднятия кредитного лимита.
zolga
 
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З нами з: 18.09.19
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  #<1 ... 8246824782488249
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