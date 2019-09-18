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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:57
А як Приват прямий переказ на Iban реквізити приймає, звичайний поточний і картковий?
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t-step
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Додано: Сер 18 вер, 2019 16:03
Фантом написав:
А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.
Это да. Наличие депозитов увеличивает шанс поднятия кредитного лимита.
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zolga
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:21
Скільки зараз Приват бере комісії за поповнення універсалки голд в терміналі без самої карти, якщо пройти авторизацію по номеру ?
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Kara
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