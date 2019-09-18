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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:57
Re: Приватбанк
А як Приват прямий переказ на Iban реквізити приймає, звичайний поточний і картковий?
Додано: Сер 18 вер, 2019 16:03
Додано: Сер 18 вер, 2019 21:21
Re: Приватбанк
Скільки зараз Приват бере комісії за поповнення універсалки голд в терміналі без самої карти, якщо пройти авторизацію по номеру ?
Додано: Чет 19 вер, 2019 08:37
поповнення картки без наявності картки (в т.ч. зарахування решти від 50 грн.) у касі – 5 грн
у терміналі самообслуговування - 0,5% від суми (мінімум 5 грн)****;
**** Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф 0,2% від суми (мінімум 2 грн).
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:02
Re: Приватбанк
Добрый день. У Привата крайней датой погашения есть какое число? 25го ещё можно загаситься? Если ла,то каким образом это лучше сделать,чтобы все чётко прошло.
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:03
да, 25 числа в 23-50. Через терминал.
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