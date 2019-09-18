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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 вер, 2019 11:57
А як Приват прямий переказ на Iban реквізити приймає, звичайний поточний і картковий?
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t-step
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Додано: Сер 18 вер, 2019 16:03
Фантом написав:
А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.
Это да. Наличие депозитов увеличивает шанс поднятия кредитного лимита.
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zolga
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Додано: Сер 18 вер, 2019 21:21
Скільки зараз Приват бере комісії за поповнення універсалки голд в терміналі без самої карти, якщо пройти авторизацію по номеру ?
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Kara
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Додано: Чет 19 вер, 2019 08:37
Kara написав:
Скільки зараз Приват бере комісії за поповнення універсалки голд в терміналі без самої карти, якщо пройти авторизацію по номеру ?
поповнення картки без наявності картки (в т.ч. зарахування решти від 50 грн.) у касі – 5 грн
у терміналі самообслуговування - 0,5% від суми (мінімум 5 грн)****;
**** Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф 0,2% від суми (мінімум 2 грн).https://privatbank.ua/platezhnie-karty/karta-gold
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V2
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Додано: Чет 19 вер, 2019 09:02
Добрый день. У Привата крайней датой погашения есть какое число? 25го ещё можно загаситься? Если ла,то каким образом это лучше сделать,чтобы все чётко прошло.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 19 вер, 2019 09:03
_PORT_UA написав:
Добрый день. У Привата крайней датой погашения есть какое число? 25го ещё можно загаситься? Если ла,то каким образом это лучше сделать,чтобы все чётко прошло.
да, 25 числа в 23-50. Через терминал.
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jay2004
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Додано: Чет 19 вер, 2019 10:17
V2 написав: Kara написав:
Скільки зараз Приват бере комісії за поповнення універсалки голд в терміналі без самої карти, якщо пройти авторизацію по номеру ?
поповнення картки без наявності картки (в т.ч. зарахування решти від 50 грн.) у касі – 5 грн
у терміналі самообслуговування - 0,5% від суми (мінімум 5 грн)****;
**** Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф 0,2% від суми (мінімум 2 грн).https://privatbank.ua/platezhnie-karty/karta-gold
интернет-карта по номеру пополняется без комиссии при авторизации в тумбе.
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