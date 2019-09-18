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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8246824782488249
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:57

Re: Приватбанк

А як Приват прямий переказ на Iban реквізити приймає, звичайний поточний і картковий?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:03

  Фантом написав:А Вы случайно эти 50к не под депозит получали? А то у меня такое чувство, что режут тем кому когда-то под депо поднимали кредитный лимит.

Это да. Наличие депозитов увеличивает шанс поднятия кредитного лимита.
zolga
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 21:21

Re: Приватбанк

Скільки зараз Приват бере комісії за поповнення універсалки голд в терміналі без самої карти, якщо пройти авторизацію по номеру ?
Kara
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 08:37

  Kara написав:Скільки зараз Приват бере комісії за поповнення універсалки голд в терміналі без самої карти, якщо пройти авторизацію по номеру ?


поповнення картки без наявності картки (в т.ч. зарахування решти від 50 грн.) у касі – 5 грн
у терміналі самообслуговування - 0,5% від суми (мінімум 5 грн)****;

**** Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф 0,2% від суми (мінімум 2 грн).
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/karta-gold
V2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:02

Re: Приватбанк

Добрый день. У Привата крайней датой погашения есть какое число? 25го ещё можно загаситься? Если ла,то каким образом это лучше сделать,чтобы все чётко прошло.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 09:03

  _PORT_UA написав:Добрый день. У Привата крайней датой погашения есть какое число? 25го ещё можно загаситься? Если ла,то каким образом это лучше сделать,чтобы все чётко прошло.


да, 25 числа в 23-50. Через терминал.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:17

  V2 написав:
  Kara написав:Скільки зараз Приват бере комісії за поповнення універсалки голд в терміналі без самої карти, якщо пройти авторизацію по номеру ?


поповнення картки без наявності картки (в т.ч. зарахування решти від 50 грн.) у касі – 5 грн
у терміналі самообслуговування - 0,5% від суми (мінімум 5 грн)****;

**** Для власників карток ПриватБанку діє акційний тариф 0,2% від суми (мінімум 2 грн).
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/karta-gold


интернет-карта по номеру пополняется без комиссии при авторизации в тумбе.
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 10:42

  jay2004 написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. У Привата крайней датой погашения есть какое число? 25го ещё можно загаситься? Если ла,то каким образом это лучше сделать,чтобы все чётко прошло.


да, 25 числа в 23-50. Через терминал.

Не терміналом єдиним...

п2п(як через сендмані, так і сторонні сервіси)
СЕП(в робочі дні/час та з правильних банків)
і ще і ще...

25го, але я б не гусарив до 23:50
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:45

Re: Приватбанк

А якщо депо закінчується 24го,а період виплати з 25го,то на ці кошти я можу розраховувати для погашення заборгованості по кредитці?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:47

  _PORT_UA написав:А якщо депо закінчується 24го,а період виплати з 25го,то на ці кошти я можу розраховувати для погашення заборгованості по кредитці?

Гасить можно 25-го весь день. Соответственно - можно
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