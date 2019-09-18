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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:52
Re: Приватбанк
_PORT_UA, если сумма депозита до 10к грн (НЕ включительно), то деньги на карту зачисляются сразу, иначе могут на протяжении 3 банковских дней. Это не касается Приват-вклада.
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:07
это касается досрочного расторжения. если своевременно отменить пролонгацию, то зачисление на карту на следующий день после даты окончания.
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:52
Re: Приватбанк
Всем спасибо за подсказки.
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