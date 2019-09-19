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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8248824982508251>
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 12:52

Re: Приватбанк

_PORT_UA, если сумма депозита до 10к грн (НЕ включительно), то деньги на карту зачисляются сразу, иначе могут на протяжении 3 банковских дней. Это не касается Приват-вклада.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 13:07

  MASolomko написав:_PORT_UA, если сумма депозита до 10к грн (НЕ включительно), то деньги на карту зачисляются сразу, иначе могут на протяжении 3 банковских дней. Это не касается Приват-вклада.

это касается досрочного расторжения. если своевременно отменить пролонгацию, то зачисление на карту на следующий день после даты окончания.
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 14:52

Re: Приватбанк

Всем спасибо за подсказки.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:07

опять режут кредитный лимит на сумму доступных средств
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 19:31

Re: Приватбанк

VetalUA написав:опять режут кредитный лимит на сумму доступных средств
Аналогічно
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А зачем вы гасите? До 25го ведь еще огого сколько времени
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:03

  Flamingo написав:А зачем вы гасите? До 25го ведь еще огого сколько времени

подбрасываю на текущие расходы, но вот и срезали и чуток овера делают обычно в минус 5-10 грн.
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:11

  VetalUA написав:
  Flamingo написав:А зачем вы гасите? До 25го ведь еще огого сколько времени

подбрасываю на текущие расходы, но вот и срезали и чуток овера делают обычно в минус 5-10 грн.

Бегемотик хворіє. Час розглянути альтернативні варіанти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:19

  klug написав:
  VetalUA написав:
  Flamingo написав:А зачем вы гасите? До 25го ведь еще огого сколько времени

подбрасываю на текущие расходы, но вот и срезали и чуток овера делают обычно в минус 5-10 грн.

Бегемотик хворіє. Час розглянути альтернативні варіанти.

а Бонус + :?: :lol:
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Приват забрав +1 по валютних депозитах за логнацію?
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greenozon
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