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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 вер, 2019 12:52
_PORT_UA, если сумма депозита до 10к грн (НЕ включительно), то деньги на карту зачисляются сразу, иначе могут на протяжении 3 банковских дней. Это не касается Приват-вклада.
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MASolomko
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:07
MASolomko написав:
_PORT_UA, если сумма депозита до 10к грн (НЕ включительно), то деньги на карту зачисляются сразу, иначе могут на протяжении 3 банковских дней. Это не касается Приват-вклада.
это касается досрочного расторжения. если своевременно отменить пролонгацию, то зачисление на карту на следующий день после даты окончания.
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vollena71
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Додано: Чет 19 вер, 2019 14:52
Всем спасибо за подсказки.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 19 вер, 2019 19:07
опять режут кредитный лимит на сумму доступных средств
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VetalUA
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Додано: Чет 19 вер, 2019 19:31
VetalUA написав:опять режут кредитный лимит на сумму доступных средств
Аналогічно
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t-step
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Додано: Чет 19 вер, 2019 19:41
А зачем вы гасите? До 25го ведь еще огого сколько времени
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Flamingo
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:03
Flamingo написав:
А зачем вы гасите? До 25го ведь еще огого сколько времени
подбрасываю на текущие расходы, но вот и срезали и чуток овера делают обычно в минус 5-10 грн.
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VetalUA
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:11
VetalUA написав: Flamingo написав:
А зачем вы гасите? До 25го ведь еще огого сколько времени
подбрасываю на текущие расходы, но вот и срезали и чуток овера делают обычно в минус 5-10 грн.
Бегемотик хворіє. Час розглянути альтернативні варіанти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:19
klug написав: VetalUA написав: Flamingo написав:
А зачем вы гасите? До 25го ведь еще огого сколько времени
подбрасываю на текущие расходы, но вот и срезали и чуток овера делают обычно в минус 5-10 грн.
Бегемотик хворіє. Час розглянути альтернативні варіанти.
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Чет 19 вер, 2019 20:24
Приват забрав +1 по валютних депозитах за логнацію?
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greenozon
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