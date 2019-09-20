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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8248824982508251
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 20:36

  Мизантрóп написав:а Бонус + :?: :lol:

Уже новое название - Бонус - (минус) :D :D
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:09

  greenozon написав:Приват забрав +1 по валютних депозитах за логнацію?

Похоже на то. У меня вчера небольшой закончился, хотел оставить на лонгацию, захожу - а там болт уже :shock:
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:35

patrikk

так ото ж.. аналогічно
але загалом +1 до валютних ДУЖЕ жирно виходило! (враховуючи що тут аж 3 річних долар і 1 з гаком Євро :))

не треба ПБ валюти, значить на вихід
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:37

Re: Приватбанк

  greenozon написав:не треба ПБ валюти, значить на вихід

Нет и не нужно :)
В пятницу снимал с карты предварительно заказанные евро и заодно думаю сниму с другой карты 500 долларов без предварительного заказа. Сумма, вроде, небольшая. Кассир говорит: "А у нас нет долларов". И это VIP-отделение.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 10:53

  ingtrans написав:
  greenozon написав:не треба ПБ валюти, значить на вихід

Нет и не нужно :)
В пятницу снимал с карты предварительно заказанные евро и заодно думаю сниму с другой карты 500 долларов без предварительного заказа. Сумма, вроде, небольшая. Кассир говорит: "А у нас нет долларов". И это VIP-отделение.


Это как же так. У нас же баксы в стране рекой текут и никому не нужны. И при этом нет вонючих 500 баксов в кассе вип-отделения гос.банка ? :lol: Бугага. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 11:15

  clientage написав:
  Andrew75 написав:
  clientage написав:Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций

Когда-то, помню, там была история. А сейчас захожу, там только привязанные карты. Где именно смотреть?

На самой гл. странице Ликпея шото все криво работает
Но там ниже есть ссылочки
Попробуйте, я с 3го раза таки зашел именно в кабинет, после входа на Воллет :)
https://www.liqpay.ua/ru/adminpersonal/

И от меня спасибо. Сегодня увидел отсутствие квитанции по оплате коммуналки за прошлый год, а в Приват24 лишь квитанция POS-терминала со словом LIQPay.

По вашей же ссылке www.liqpay.ua/uk/adminpersonal/ (вместо /adminbusiness) все нашлось. :D
Slx
 
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