greenozon написав:не треба ПБ валюти, значить на вихід
Нет и не нужно В пятницу снимал с карты предварительно заказанные евро и заодно думаю сниму с другой карты 500 долларов без предварительного заказа. Сумма, вроде, небольшая. Кассир говорит: "А у нас нет долларов". И это VIP-отделение.
greenozon написав:не треба ПБ валюти, значить на вихід
Нет и не нужно В пятницу снимал с карты предварительно заказанные евро и заодно думаю сниму с другой карты 500 долларов без предварительного заказа. Сумма, вроде, небольшая. Кассир говорит: "А у нас нет долларов". И это VIP-отделение.
Это как же так. У нас же баксы в стране рекой текут и никому не нужны. И при этом нет вонючих 500 баксов в кассе вип-отделения гос.банка ? Бугага.