Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
VetalUA
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 09:09
greenozon написав:
Приват забрав +1 по валютних депозитах за логнацію?
Похоже на то. У меня вчера небольшой закончился, хотел оставить на лонгацию, захожу - а там болт уже
patrikk
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 10:35
patrikk
так ото ж.. аналогічно
але загалом +1 до валютних ДУЖЕ жирно виходило! (враховуючи що тут аж 3 річних долар і 1 з гаком Євро
)
не треба ПБ валюти, значить на вихід
greenozon
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Додано: Суб 21 вер, 2019 10:37
greenozon написав:
не треба ПБ валюти, значить на вихід
Нет и не нужно
В пятницу снимал с карты предварительно заказанные евро и заодно думаю сниму с другой карты 500 долларов без предварительного заказа. Сумма, вроде, небольшая. Кассир говорит: "А у нас нет долларов". И это VIP-отделение.
ingtrans
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Додано: Суб 21 вер, 2019 10:53
ingtrans написав: greenozon написав:
не треба ПБ валюти, значить на вихід
Нет и не нужно
В пятницу снимал с карты предварительно заказанные евро и заодно думаю сниму с другой карты 500 долларов без предварительного заказа. Сумма, вроде, небольшая. Кассир говорит: "А у нас нет долларов". И это VIP-отделение.
Это как же так. У нас же баксы в стране рекой текут и никому не нужны. И при этом нет вонючих 500 баксов в кассе вип-отделения гос.банка ?
Бугага.
Alex2007
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Додано: Суб 21 вер, 2019 11:15
clientage написав: Andrew75 написав: clientage написав:
Нуна ковыряться в ЛикПэе, в гаманце для физлиц. Там есть хистори с ИД операций
Когда-то, помню, там была история. А сейчас захожу, там только привязанные карты. Где именно смотреть?
На самой гл. странице Ликпея шото все криво работает
Но там ниже есть ссылочки
Попробуйте, я с 3го раза таки зашел именно в кабинет, после входа на Воллет
https://www.liqpay.ua/ru/adminpersonal/
И от меня спасибо. Сегодня увидел отсутствие квитанции по оплате коммуналки за прошлый год, а в Приват24 лишь квитанция POS-терминала со словом LIQPay.
По вашей же ссылке
www.liqpay.ua/uk/adminpersonal/
(вместо /adminbusiness) все нашлось.
Slx
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Додано: Нед 22 вер, 2019 09:53
В пасмурный денёк - чуток НОСТАЛЬЖИ (с 24.04.2008!!)
Кстати, гривневые ставки пока держатся на том же уровне
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jay2004
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