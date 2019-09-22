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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:54
anikola13 1, а то и иногда 2 раза в неделю обновляет. Пускай точнее дни недели скажет кто знает.
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:05
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:06
Додано: Пон 23 вер, 2019 11:55
недавно замовляв готівку через П24, раніше СМС про підтвердження замовлення приходила за парух хв, цього разу чекав півтора доби!
а загалом регламент замовлення готівки такий -
З понеділка до четверга: до 16:00 – на завтра; після 16:00 – на післязавтра.
П’ятниця: до 17:00 – на понеділок; після 17:00 – на вівторок.
+50грн !
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