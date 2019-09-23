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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8249825082518252
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:54

anikola13 1, а то и иногда 2 раза в неделю обновляет. Пускай точнее дни недели скажет кто знает.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:05

  VetalUA написав:опять режут кредитный лимит на сумму доступных средств

Обрезали сразу после погашения задолженности? Когда свои средства внесли?
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:06

  Искатель написав:
  VetalUA написав:опять режут кредитный лимит на сумму доступных средств

Обрезали сразу после погашения задолженности? Когда свои средства внесли?

первое обрезание делали через два часа после пополнения, а второе на следующий день после пополнения.
Еще пополняю трачу - пока не режут :roll:
VetalUA
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:55

недавно замовляв готівку через П24, раніше СМС про підтвердження замовлення приходила за парух хв, цього разу чекав півтора доби!

а загалом регламент замовлення готівки такий -

З понеділка до четверга: до 16:00 – на завтра; після 16:00 – на післязавтра.

П’ятниця: до 17:00 – на понеділок; після 17:00 – на вівторок.
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:58

Віза - Ізраїль акція

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