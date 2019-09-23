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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:54
anikola13 1, а то и иногда 2 раза в неделю обновляет. Пускай точнее дни недели скажет кто знает.
Додано: Нед 22 вер, 2019 19:05
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:06
Додано: Пон 23 вер, 2019 11:55
недавно замовляв готівку через П24, раніше СМС про підтвердження замовлення приходила за парух хв, цього разу чекав півтора доби!
а загалом регламент замовлення готівки такий -
З понеділка до четверга: до 16:00 – на завтра; після 16:00 – на післязавтра.
П’ятниця: до 17:00 – на понеділок; після 17:00 – на вівторок.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:58
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:42
Re: Приватбанк
Шановні! У мене дуже маленький досвід користування послугами ПБ. Тому проконсультуйте, будь ласка!
Закінчується депозит "Стандарт" терміном 3 місяці.
1. Чи можна продовжити його зі збільшенням терміну до 5 місяців та збереженням "Надбавки при продовженні" (+1%)?
2. Чи можна цю "операцію" зробити не очікуючи 3 дні "автопролонгації"?
Дякую!
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:52
Такая возможность была. Более того, для получения надбавки без ожидания 3 дней нужно было обязательно увеличить срок (например, если было 3, то продлить на 4 или более. Но несколько дней назад очередной раз меняли правила добавления надбавок и какие сейчас правила я не знаю. С другой стороны, Вы можете просто попробовать продлить не доходя до завершения и система укажет, будет надбавка или нет.
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