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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8250825182528253
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:29

  jay2004 написав:nik20100

А через сендмани с любой карты на Шару?? или СЕП?

Для чего кеды рвать?

Нужно пополнить приват-вклад, 2п2 карты отпадают сразу, СЕП - %% в исходящем банке
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nik20100
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:31

томбочка не отпадает?
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:22

deposits.privatbank.ua took too long to respond

при доступе в П24 с моего IP-адреса невозможно просмотреть депозиты, историю по картам и прочие "модули" системы - выдаётся сообщение типа ***.privatbank.ua took too long to respond. Сама Веб-морда более-менее работоспособна.
Месяц назад всё работало нормально, и IP-адрес с тех пор не менялся.
Это чинят процессинг или Приват теперь будет "банить" кое-какие IP-шники (по территориальному принципу)?
Оно-то можно и через VPN ходить, но любопытно, що за покращення? :)
Раньше, кстати, такое эпизодически случалось, но дольше дня эффект не задерживался, а тут уж скоро неделя...
AntonK
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:33

  AntonK написав:при доступе в П24 с моего IP-адреса невозможно просмотреть депозиты, историю по картам и прочие "модули" системы - выдаётся сообщение типа ***.privatbank.ua took too long to respond. Сама Веб-морда более-менее работоспособна.
Месяц назад всё работало нормально, и IP-адрес с тех пор не менялся.
Это чинят процессинг или Приват теперь будет "банить" кое-какие IP-шники (по территориальному принципу)?
Оно-то можно и через VPN ходить, но любопытно, що за покращення? :)
Раньше, кстати, такое эпизодически случалось, но дольше дня эффект не задерживался, а тут уж скоро неделя...

Это больше похоже на то что Приват хочет актуализировать данные о Вас.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 8250825182528253
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