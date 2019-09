Додано: Вів 24 вер, 2019 14:22

при доступе в П24 с моего IP-адреса невозможно просмотреть депозиты, историю по картам и прочие "модули" системы - выдаётся сообщение типа ***.privatbank.ua took too long to respond. Сама Веб-морда более-менее работоспособна.Месяц назад всё работало нормально, и IP-адрес с тех пор не менялся.Это чинят процессинг или Приват теперь будет "банить" кое-какие IP-шники (по территориальному принципу)?Оно-то можно и через VPN ходить, но любопытно, що за покращення?Раньше, кстати, такое эпизодически случалось, но дольше дня эффект не задерживался, а тут уж скоро неделя...