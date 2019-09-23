Нужно пополнить приват-вклад, 2п2 карты отпадают сразу, СЕП - %% в исходящем банке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:29
Нужно пополнить приват-вклад, 2п2 карты отпадают сразу, СЕП - %% в исходящем банке
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:22
deposits.privatbank.ua took too long to respond
при доступе в П24 с моего IP-адреса невозможно просмотреть депозиты, историю по картам и прочие "модули" системы - выдаётся сообщение типа ***.privatbank.ua took too long to respond. Сама Веб-морда более-менее работоспособна.
Месяц назад всё работало нормально, и IP-адрес с тех пор не менялся.
Это чинят процессинг или Приват теперь будет "банить" кое-какие IP-шники (по территориальному принципу)?
Оно-то можно и через VPN ходить, но любопытно, що за покращення?
Раньше, кстати, такое эпизодически случалось, но дольше дня эффект не задерживался, а тут уж скоро неделя...
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:33
Это больше похоже на то что Приват хочет актуализировать данные о Вас.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:24
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