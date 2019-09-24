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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8250825182528253
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:29

  jay2004 написав:nik20100

А через сендмани с любой карты на Шару?? или СЕП?

Для чего кеды рвать?

Нужно пополнить приват-вклад, 2п2 карты отпадают сразу, СЕП - %% в исходящем банке
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nik20100
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:31

томбочка не отпадает?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:22

deposits.privatbank.ua took too long to respond

при доступе в П24 с моего IP-адреса невозможно просмотреть депозиты, историю по картам и прочие "модули" системы - выдаётся сообщение типа ***.privatbank.ua took too long to respond. Сама Веб-морда более-менее работоспособна.
Месяц назад всё работало нормально, и IP-адрес с тех пор не менялся.
Это чинят процессинг или Приват теперь будет "банить" кое-какие IP-шники (по территориальному принципу)?
Оно-то можно и через VPN ходить, но любопытно, що за покращення? :)
Раньше, кстати, такое эпизодически случалось, но дольше дня эффект не задерживался, а тут уж скоро неделя...
AntonK
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:33

  AntonK написав:при доступе в П24 с моего IP-адреса невозможно просмотреть депозиты, историю по картам и прочие "модули" системы - выдаётся сообщение типа ***.privatbank.ua took too long to respond. Сама Веб-морда более-менее работоспособна.
Месяц назад всё работало нормально, и IP-адрес с тех пор не менялся.
Это чинят процессинг или Приват теперь будет "банить" кое-какие IP-шники (по территориальному принципу)?
Оно-то можно и через VPN ходить, но любопытно, що за покращення? :)
Раньше, кстати, такое эпизодически случалось, но дольше дня эффект не задерживался, а тут уж скоро неделя...

Это больше похоже на то что Приват хочет актуализировать данные о Вас.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:24

  nik20100 написав:Я сегодня обратился в кассу банка, с целью пополнения депозита по коду. В кассе мне сказали что необходимо предоставить источник происхождения средств.

А на какую сумму хотели пополнить ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:04

Re: Приватбанк

  nik20100 написав:В результате из-за простого неинформирования клиента, до обращения в кассу, клиент вместо того что бы пройти менее 100 метров на улице от точки снятия до отделения приват банка. Вынужден держать наличные на руках, и в разы увеличить маршрут передвижения.


виновата неинформированность.
деньги - терминал - уни без кредитного лимита - приват24 - пополнение депозита .
если лень тыкать в терминал или опасаетесь тени - можно смело пополнить карту в кассе отделения, кассир ничего не спрашивает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:36

  Goodman написав: виновата неинформированность.
деньги - терминал - уни без кредитного лимита - приват24 - пополнение депозита

Он написал, что ему нужно пополнить "Приват-вклад", эта схема не сработает. Технически он мог бы через тумбу пополнить этот вклад наличкой, но если её килограммы, то да, жутковатое зрелище было бы...
GRooVal
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 00:01

  GRooVal написав:
  Goodman написав: виновата неинформированность.
деньги - терминал - уни без кредитного лимита - приват24 - пополнение депозита

Он написал, что ему нужно пополнить "Приват-вклад", эта схема не сработает. Технически он мог бы через тумбу пополнить этот вклад наличкой, но если её килограммы, то да, жутковатое зрелище было бы...

Жутковатое зрелище, когда тумба зависает или заполняется под завязку перед удивленным клиентом с пачками в руках и решающим диллему бежать ли к менеджеру в зал оставив тумбу или охранять ее, как знамя своего полка. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 01:13

все люди как люди кто в ощад, кто в укргаз... даже есть такие кто на глобус...
а что собственно интересного в приват вкладе? ну кроме 7%?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 01:24

uaprofi автор молчит но я подозреваю, что там всё дело в том что был объём в несколько фондов. И увидя баулы с папиром был задан вполне правомерный вопрос:откуда дровишки? А пал выбор на примат потому как рядом находился.
Дядя Дима
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