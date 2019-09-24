Нужно пополнить приват-вклад, 2п2 карты отпадают сразу, СЕП - %% в исходящем банке
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:29
Нужно пополнить приват-вклад, 2п2 карты отпадают сразу, СЕП - %% в исходящем банке
EasyPay - EasyTroubles
EasyPay саппорт: Мы создаем проблемы клиентам и не решаем их.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:22
deposits.privatbank.ua took too long to respond
при доступе в П24 с моего IP-адреса невозможно просмотреть депозиты, историю по картам и прочие "модули" системы - выдаётся сообщение типа ***.privatbank.ua took too long to respond. Сама Веб-морда более-менее работоспособна.
Месяц назад всё работало нормально, и IP-адрес с тех пор не менялся.
Это чинят процессинг или Приват теперь будет "банить" кое-какие IP-шники (по территориальному принципу)?
Оно-то можно и через VPN ходить, но любопытно, що за покращення?
Раньше, кстати, такое эпизодически случалось, но дольше дня эффект не задерживался, а тут уж скоро неделя...
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:33
Это больше похоже на то что Приват хочет актуализировать данные о Вас.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:24
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:04
Re: Приватбанк
виновата неинформированность.
деньги - терминал - уни без кредитного лимита - приват24 - пополнение депозита .
если лень тыкать в терминал или опасаетесь тени - можно смело пополнить карту в кассе отделения, кассир ничего не спрашивает.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:36
Он написал, что ему нужно пополнить "Приват-вклад", эта схема не сработает. Технически он мог бы через тумбу пополнить этот вклад наличкой, но если её килограммы, то да, жутковатое зрелище было бы...
Додано: Сер 25 вер, 2019 00:01
Жутковатое зрелище, когда тумба зависает или заполняется под завязку перед удивленным клиентом с пачками в руках и решающим диллему бежать ли к менеджеру в зал оставив тумбу или охранять ее, как знамя своего полка.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 25 вер, 2019 01:13
все люди как люди кто в ощад, кто в укргаз... даже есть такие кто на глобус...
а что собственно интересного в приват вкладе? ну кроме 7%?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 25 вер, 2019 01:24
uaprofi автор молчит но я подозреваю, что там всё дело в том что был объём в несколько фондов. И увидя баулы с папиром был задан вполне правомерный вопрос:откуда дровишки? А пал выбор на примат потому как рядом находился.
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