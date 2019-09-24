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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8251825282538254
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 02:39

ах эти буржуи с баулами. у них не берут а они несут. как потом забирать?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:42

  uaprofi написав:ах эти буржуи с баулами. у них не берут а они несут. как потом забирать?

Это же ж класика: «Некогда думать, трясти надо» :lol:
-- главное бабло пристроить, как забрать -- потом вопрос будет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:17

  uaprofi написав:все люди как люди кто в ощад, кто в укргаз... даже есть такие кто на глобус...
а что собственно интересного в приват вкладе? ну кроме 7%?

В моём случае это в Днепре закинул на ПВ,забрал часть без % в Хмельницком,потом в Виннице и Одессе и приехал в Киев. Нигде нет комиссий,заказ налички через П24 и нет проблем ,ну и суммы не мелкие
никому не верю
sens
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