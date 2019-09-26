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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8251825282538254
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 02:39

ах эти буржуи с баулами. у них не берут а они несут. как потом забирать?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 09:42

  uaprofi написав:ах эти буржуи с баулами. у них не берут а они несут. как потом забирать?

Это же ж класика: «Некогда думать, трясти надо» :lol:
-- главное бабло пристроить, как забрать -- потом вопрос будет...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 11:17

  uaprofi написав:все люди как люди кто в ощад, кто в укргаз... даже есть такие кто на глобус...
а что собственно интересного в приват вкладе? ну кроме 7%?

В моём случае это в Днепре закинул на ПВ,забрал часть без % в Хмельницком,потом в Виннице и Одессе и приехал в Киев. Нигде нет комиссий,заказ налички через П24 и нет проблем ,ну и суммы не мелкие
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sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:05

Re: Приватбанк

Нужно сделать платеж на счет страховой по шаблону Привата. Какие у Привата ограничения по оплате без комиссий с кредитных. Так как в П24 при оплате кредиткой привата пишет не малую комиссию. Но в Nexte пишет что комис -0. Хочу оплатить Викой. В Nexte создал пробный запрос на платеж. В 3д подтверждении прислали сумму ту что в платежке. Но даже если закидывать свои, а кредитных и так не хватит то Тас все равно первыми спишет кредитные. Возникает вопрос так возьмет ли Тася комиссию или посчитает как онлайн платеж?
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:47

  Kalgan написав:
  nik20100 написав:Я сегодня обратился в кассу банка, с целью пополнения депозита по коду. В кассе мне сказали что необходимо предоставить источник происхождения средств.

А на какую сумму хотели пополнить ?

Была информация от представителя Привата, теперь будут проверять деньги которые хотят у них разместить
Docker
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:03

  Docker написав:
  Kalgan написав:
  nik20100 написав:Я сегодня обратился в кассу банка, с целью пополнения депозита по коду. В кассе мне сказали что необходимо предоставить источник происхождения средств.

А на какую сумму хотели пополнить ?

Была информация от представителя Привата, теперь будут проверять деньги которые хотят у них разместить

Я про это не слышал. Можете дать ссылку на источник ?
Ну и явно есть какой то порог, от которого будут проверять. Ведь глупо проверять кучу мелких депозитов.
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:07

  pavyak написав:Нужно сделать платеж на счет страховой по шаблону Привата. Какие у Привата ограничения по оплате без комиссий с кредитных. Так как в П24 при оплате кредиткой привата пишет не малую комиссию. Но в Nexte пишет что комис -0. Хочу оплатить Викой. В Nexte создал пробный запрос на платеж. В 3д подтверждении прислали сумму ту что в платежке. Но даже если закидывать свои, а кредитных и так не хватит то Тас все равно первыми спишет кредитные. Возникает вопрос так возьмет ли Тася комиссию или посчитает как онлайн платеж?

Значно залежить від того, у яких Прихват відносинах зі страховою: може пройти як торгова операція, а може як р2р. Рекомендую на Вікенді знизити ліміт на р2р і тоді пробувати платити (якщо хочете за кредитні), якщо згодні платити своїми, то у випадку р2р ТАСя спочатку списує власні, а потім кредитні.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:20

Re: Приватбанк

  Docker написав:информация от представителя Привата, теперь будут проверять деньги которые хотят у них разместить


це по ваютним депошкам ПБ возбуділся чи все підряд хоче чесати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:25

  klug написав:
  pavyak написав:Нужно сделать платеж на счет страховой по шаблону Привата. Какие у Привата ограничения по оплате без комиссий с кредитных. Так как в П24 при оплате кредиткой привата пишет не малую комиссию. Но в Nexte пишет что комис -0. Хочу оплатить Викой. В Nexte создал пробный запрос на платеж. В 3д подтверждении прислали сумму ту что в платежке. Но даже если закидывать свои, а кредитных и так не хватит то Тас все равно первыми спишет кредитные. Возникает вопрос так возьмет ли Тася комиссию или посчитает как онлайн платеж?

Значно залежить від того, у яких Прихват відносинах зі страховою: може пройти як торгова операція, а може як р2р. Рекомендую на Вікенді знизити ліміт на р2р і тоді пробувати платити (якщо хочете за кредитні), якщо згодні платити своїми, то у випадку р2р ТАСя спочатку списує власні, а потім кредитні.


Там сума в тричі перевищує кредитний ліміт віки , да і той витрачений. Так що в любому випадку за власні.
pavyak
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:35

Re: Приватбанк

  Kalgan написав:Ну и явно есть какой то порог, от которого будут проверять.


Не так давно оформляв депо на неповнолітнього сина і також думав чи не буде заморочок з фінмоном, то віп-менеджерка сказала, що в банку від 300 тис. перевіряють.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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