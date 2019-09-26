Додано: Чет 26 вер, 2019 16:05

Нужно сделать платеж на счет страховой по шаблону Привата. Какие у Привата ограничения по оплате без комиссий с кредитных. Так как в П24 при оплате кредиткой привата пишет не малую комиссию. Но в Nexte пишет что комис -0. Хочу оплатить Викой. В Nexte создал пробный запрос на платеж. В 3д подтверждении прислали сумму ту что в платежке. Но даже если закидывать свои, а кредитных и так не хватит то Тас все равно первыми спишет кредитные. Возникает вопрос так возьмет ли Тася комиссию или посчитает как онлайн платеж?