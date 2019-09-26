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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8252825382548255 Додано: Чет 26 вер, 2019 22:53 Ой+ написав: Kalgan написав: Ну и явно есть какой то порог, от которого будут проверять. Ну и явно есть какой то порог, от которого будут проверять.

Не так давно оформляв депо на неповнолітнього сина і також думав чи не буде заморочок з фінмоном, то віп-менеджерка сказала, що в банку від 300 тис. перевіряють. Не так давно оформляв депо на неповнолітнього сина і також думав чи не буде заморочок з фінмоном, то віп-менеджерка сказала, що в банку від 300 тис. перевіряють.

Мені два джерела у Приваті підтвердили, що тепер внутрішній фінмоніторинг банку перевіряє без винятку всі безготівкові платежі по картках від 15 тис. грн. Готівка - від 50 тис. грн. можуть запитувати звідки нал. Мені два джерела у Приваті підтвердили, що тепер внутрішній фінмоніторинг банку перевіряє без винятку всі безготівкові платежі по картках від 15 тис. грн. Готівка - від 50 тис. грн. можуть запитувати звідки нал. Sanio Повідомлень: 846 З нами з: 03.09.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 90 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:19 sens написав: uaprofi написав: все люди как люди кто в ощад, кто в укргаз... даже есть такие кто на глобус...

а что собственно интересного в приват вкладе? ну кроме 7%? все люди как люди кто в ощад, кто в укргаз... даже есть такие кто на глобус...а что собственно интересного в приват вкладе? ну кроме 7%?

В моём случае это в Днепре закинул на ПВ,забрал часть без % в Хмельницком,потом в Виннице и Одессе и приехал в Киев. Нигде нет комиссий,заказ налички через П24 и нет проблем ,ну и суммы не мелкие В моём случае это в Днепре закинул на ПВ,забрал часть без % в Хмельницком,потом в Виннице и Одессе и приехал в Киев. Нигде нет комиссий,заказ налички через П24 и нет проблем ,ну



а что дополнительную комиссию на снятие больше 50К в месяц бегемот отменил?

или с банкомата можно уже снять больше 20К?



Имхо

...та вроде и за пополнение на 20к доков не просят, да и через тумбу можно, а у человека "не влезло" говорит в тубму, а в кассе не берут а что дополнительную комиссию на снятие больше 50К в месяц бегемот отменил?или с банкомата можно уже снять больше 20К?Имхо...та вроде и за пополнение на 20к доков не просят, да и через тумбу можно, а у человека "не влезло" говорит в тубму, а в кассе не берут ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 3076 З нами з: 21.04.11 Подякував: 477 раз. Подякували: 301 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 8252825382548255 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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