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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8252825382548255
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:53

  Ой+ написав:
  Kalgan написав:Ну и явно есть какой то порог, от которого будут проверять.

Не так давно оформляв депо на неповнолітнього сина і також думав чи не буде заморочок з фінмоном, то віп-менеджерка сказала, що в банку від 300 тис. перевіряють.

Мені два джерела у Приваті підтвердили, що тепер внутрішній фінмоніторинг банку перевіряє без винятку всі безготівкові платежі по картках від 15 тис. грн. Готівка - від 50 тис. грн. можуть запитувати звідки нал.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:19

  sens написав:
  uaprofi написав:все люди как люди кто в ощад, кто в укргаз... даже есть такие кто на глобус...
а что собственно интересного в приват вкладе? ну кроме 7%?

В моём случае это в Днепре закинул на ПВ,забрал часть без % в Хмельницком,потом в Виннице и Одессе и приехал в Киев. Нигде нет комиссий,заказ налички через П24 и нет проблем ,ну и суммы не мелкие


а что дополнительную комиссию на снятие больше 50К в месяц бегемот отменил?
или с банкомата можно уже снять больше 20К?

Имхо
...та вроде и за пополнение на 20к доков не просят, да и через тумбу можно, а у человека "не влезло" говорит в тубму, а в кассе не берут
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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