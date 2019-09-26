Мені два джерела у Приваті підтвердили, що тепер внутрішній фінмоніторинг банку перевіряє без винятку всі безготівкові платежі по картках від 15 тис. грн. Готівка - від 50 тис. грн. можуть запитувати звідки нал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 вер, 2019 22:53
Мені два джерела у Приваті підтвердили, що тепер внутрішній фінмоніторинг банку перевіряє без винятку всі безготівкові платежі по картках від 15 тис. грн. Готівка - від 50 тис. грн. можуть запитувати звідки нал.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:19
а что дополнительную комиссию на снятие больше 50К в месяц бегемот отменил?
или с банкомата можно уже снять больше 20К?
Имхо
...та вроде и за пополнение на 20к доков не просят, да и через тумбу можно, а у человека "не влезло" говорит в тубму, а в кассе не берут
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 27 вер, 2019 05:12
Re: Приватбанк
Там ключевое слово - заказ налички.
Господин снимал через кассу отделения.
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Банкоматы лимиты не поменяли.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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