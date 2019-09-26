Мені два джерела у Приваті підтвердили, що тепер внутрішній фінмоніторинг банку перевіряє без винятку всі безготівкові платежі по картках від 15 тис. грн. Готівка - від 50 тис. грн. можуть запитувати звідки нал.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 22:53
Мені два джерела у Приваті підтвердили, що тепер внутрішній фінмоніторинг банку перевіряє без винятку всі безготівкові платежі по картках від 15 тис. грн. Готівка - від 50 тис. грн. можуть запитувати звідки нал.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:19
а что дополнительную комиссию на снятие больше 50К в месяц бегемот отменил?
или с банкомата можно уже снять больше 20К?
Имхо
...та вроде и за пополнение на 20к доков не просят, да и через тумбу можно, а у человека "не влезло" говорит в тубму, а в кассе не берут
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 27 вер, 2019 05:12
Re: Приватбанк
Там ключевое слово - заказ налички.
Господин снимал через кассу отделения.
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Банкоматы лимиты не поменяли.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:48
Т.е. в случае депо, если вносить наличкой через кассу вопросы будут от 2к долларов ?
И это новшество только при внесении средств или и при снятии теперь тоже ?
И что им подойдет в качестве пояснения откуда деньги ? Например их же депо-договор, разорванный пол года назад их устроит ?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:51
Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:09
Re: Приватбанк
Добре що на виході наразі не цікавляться, недавно виносив із ПБ майже фонд (в валюті)
тримати валюту в бегемоті під 3 річних із накалюванням ризику ІВК - Приват якось не дуже комільфо,
тим більше що в інших банках подекуди в півтори+ разів кращі умови.
+50грн !
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