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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8253825482558256>
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:53

  Ой+ написав:
  Kalgan написав:Ну и явно есть какой то порог, от которого будут проверять.

Не так давно оформляв депо на неповнолітнього сина і також думав чи не буде заморочок з фінмоном, то віп-менеджерка сказала, що в банку від 300 тис. перевіряють.

Мені два джерела у Приваті підтвердили, що тепер внутрішній фінмоніторинг банку перевіряє без винятку всі безготівкові платежі по картках від 15 тис. грн. Готівка - від 50 тис. грн. можуть запитувати звідки нал.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:19

  sens написав:
  uaprofi написав:все люди как люди кто в ощад, кто в укргаз... даже есть такие кто на глобус...
а что собственно интересного в приват вкладе? ну кроме 7%?

В моём случае это в Днепре закинул на ПВ,забрал часть без % в Хмельницком,потом в Виннице и Одессе и приехал в Киев. Нигде нет комиссий,заказ налички через П24 и нет проблем ,ну и суммы не мелкие


а что дополнительную комиссию на снятие больше 50К в месяц бегемот отменил?
или с банкомата можно уже снять больше 20К?

Имхо
...та вроде и за пополнение на 20к доков не просят, да и через тумбу можно, а у человека "не влезло" говорит в тубму, а в кассе не берут
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 05:12

Re: Приватбанк

  uaprofi написав:а что дополнительную комиссию на снятие больше 50К в месяц бегемот отменил?
или с банкомата можно уже снять больше 20К?


Там ключевое слово - заказ налички.
Господин снимал через кассу отделения.
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Банкоматы лимиты не поменяли.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:48

  Sanio написав:
  Ой+ написав:
  Kalgan написав:Ну и явно есть какой то порог, от которого будут проверять.

Не так давно оформляв депо на неповнолітнього сина і також думав чи не буде заморочок з фінмоном, то віп-менеджерка сказала, що в банку від 300 тис. перевіряють.

Мені два джерела у Приваті підтвердили, що тепер внутрішній фінмоніторинг банку перевіряє без винятку всі безготівкові платежі по картках від 15 тис. грн. Готівка - від 50 тис. грн. можуть запитувати звідки нал.

Т.е. в случае депо, если вносить наличкой через кассу вопросы будут от 2к долларов ?
И это новшество только при внесении средств или и при снятии теперь тоже ?
И что им подойдет в качестве пояснения откуда деньги ? Например их же депо-договор, разорванный пол года назад их устроит ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:51

  Kalgan написав:Т.е. в случае депо, если вносить наличкой через кассу вопросы будут от 2к долларов ?

Ключове слово "можуть" поцікавитися походженням готівки, обовязково документи запитають від 150 тис. грн.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:09

Re: Приватбанк

  Sanio написав:Ключове слово "можуть" поцікавитися походженням готівки,


Добре що на виході наразі не цікавляться, недавно виносив із ПБ майже фонд (в валюті)
тримати валюту в бегемоті під 3 річних із накалюванням ризику ІВК - Приват якось не дуже комільфо,
тим більше що в інших банках подекуди в півтори+ разів кращі умови.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:51

  Sanio написав:
  Kalgan написав:Т.е. в случае депо, если вносить наличкой через кассу вопросы будут от 2к долларов ?

Ключове слово "можуть" поцікавитися походженням готівки, обовязково документи запитають від 150 тис. грн.


Відкривав на 17-річного сина депо 250 тис. грн. приблизно місяць тому без всяких додаткових питань.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:32

Когда же уже бобра попустит? Мне как и многим здесь в прошлом году приват срезал лимит по кредитке из-за Михалыча. Потом поднял до 5к, некоторое время он висел без движения, только приходили сообщения в вайбер, что лимит на оплату частями 1000, потом 3000 и вот несколько недель назад стал 5000, т.е. сравнялся с кредитным. Ну я недолго думая купил телефон дочке в оплату частями.

"Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась".
Начинает слать письма на почту, что пользование кредитными средствами ограничено. Короче лимит вроде как и есть, но скорее всего при попытке воспользоваться будет отлуп.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:54

Прислали сообщение, что лимит 0. Всё, приехали.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:10

Покупка ОВГЗ

  zzzzzz написав:Приват продажу ОВГЗ запустил, через П24
https://biz.censor.net.ua/news/3115310/ ... z_privat24

Кто-то уже баловался?)))

Кто-то знает, где это искать в Приват24?
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