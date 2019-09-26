Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:32

Когда же уже бобра попустит? Мне как и многим здесь в прошлом году приват срезал лимит по кредитке из-за Михалыча. Потом поднял до 5к, некоторое время он висел без движения, только приходили сообщения в вайбер, что лимит на оплату частями 1000, потом 3000 и вот несколько недель назад стал 5000, т.е. сравнялся с кредитным. Ну я недолго думая купил телефон дочке в оплату частями.



"Вот неделя, другая проходит,

Еще пуще старуха вздурилась".

Начинает слать письма на почту, что пользование кредитными средствами ограничено. Короче лимит вроде как и есть, но скорее всего при попытке воспользоваться будет отлуп.