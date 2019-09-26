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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8253825482558256
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:16

  stuermer01 написав:
  zzzzzz написав:Приват продажу ОВГЗ запустил, через П24
https://biz.censor.net.ua/news/3115310/ ... z_privat24

Кто-то уже баловался?)))

Кто-то знает, где это искать в Приват24?

... такая услуга доступна клиентам банка, которые имеют открытый в депозитарном учреждении "Приватбанка" счет в ценных бумагах, на котором учитываются ОВГЗ.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:19

WachtAmRhein

Мне 2 тыс. оставили. Может из-за зарплатного проекта.
Востаннє редагувалось demichh в П'ят 27 вер, 2019 19:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:22

  WachtAmRhein написав:Прислали сообщение, что лимит 0. Всё, приехали.

Не жалеете, что пошли на принцип?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:59

  Vorlon написав:
  WachtAmRhein написав:Прислали сообщение, что лимит 0. Всё, приехали.

Не жалеете, что пошли на принцип?


Мне насчитали долг из-за того что льготный период отменили сразу после ввода ВА. Так что пусть идут лесом.
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